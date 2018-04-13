Помпео рассказал о "паре сотен россиян", погибших в Сирии

Майк Помпео, который вскоре должен занять пост государственного секретаря США, рассказал о "паре сотен россиян", убитых в Сирии "несколько недель назад". При этом глава ЦРУ не уточнил, какой именно инцидент он имеет в виду.

Помпео заявил, что США намерены "восполнить силы сдерживания в Сирии", передает РИА Новости. Выступая в конгрессе, он рассказал, что несколько недель назад "русские встретились с равным противником" и около 200 из них погибли. Речь Помпео была посвящена списку действий, которые администрация США предпринимает против России, включая санкции и высылку 60 дипломатов. Он заявил, что готов перечислить все действия, но не хочет занимать время конгрессменов.

Информация о том, что российские военные якобы стали жертвами удара коалиции во главе с США в районе Евфрата, появилась в ряде американских СМИ еще в середине февраля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис не подтвердил эти данные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти факты дезинформацией и уточнила, что погибшие действительно были (россияне и граждане стран СНГ), однако среди них не было ни одного военнослужащего.