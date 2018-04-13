"Мне безлимит": Минстрой за пять лет введет новые тарифы по ЖКХ

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ЖКХ 58 минут назад
"Мне безлимит": Минстрой за пять лет введет новые тарифы по ЖКХЧитайте нас в Telegram
Минстрой в ближайшие пять-шесть лет планирует внедрить в систему жилищно-коммунального хозяйства вариативные тарифы на тепло по аналогии с мобильной связью.
"Мы все привыкли выбирать тарифный план в мобильной связи. В ЖКХ нам только нужно автоматизировать учет и время потребления ресурса. Это решаемая задача в ближайшие пять-шесть лет", — сказал сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис в рамках XV Красноярского экономического форума (КЭФ).
По его словам, в числе тарифных планов в ЖКХ появятся, к примеру, "Эконом оптимум" и "Безлимит", передает "Интерфакс".
Об идее ввода новых тарифов говорилось и ранее. Андрей Чибис заявлял об этом в марте этого года. Тогда он отметил, что такая опция станет возможной после введения автоматизированного контроля потребления и считывания показателей счетчиков за коммунальные услуги.
"Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру", — заявил он в ходе заседание рабочей группы по проекту "Умный город".
Эксперты, опрошенные порталом "Вести. Недвижимость", сказали, что введение полноценных тарифных планов возможно в первую очередь в области электроснабжения. Теоретически, ввести индивидуальные тарифы возможно и для потребления воды. А вот тарифицировать услуги по подаче тепла едва ли получится. Спрос на эту опцию сильно зависит от погодных условий и организовать количественный учет "отпущенной продукции" в силу ее специфичности, практически невозможно.
Более значимой проблемой для сектора остается непрозрачность. Сегодня государство контролирует только относительный рост тарифов. При этом стоимость одних и тех же ресурсов может существенно различаться даже внутри одного региона.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин потребовал навести порядок в системе платежей за содержание и обслуживание жилья и установить предельные параметры возможных изменений тарифов.
"Речь идет об увеличении платежей за содержание, обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне", — заявил президент.
На Большой пресс-конференции президента России Владимир Путин говорил, что необходимо "отрезать" управляющие компании от "денежного потока", так как они не всегда вовремя и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
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