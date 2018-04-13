НХЛ. Гол Задорова не спас "Колорадо" от проигрыша "Нэшвиллу"

В Нэшвилле сыгран первый матч серии 1/16 финала Стэнли – клубов Западной конференции "Нэшвилл Предаторз" и "Колорадо Эвеланш". "Нэшвилл" одержал победу с результатом 5:2 и повел в серии 1:0.

"Лавины" первыми добились успеха – на 7 минуте цели достиг бросок российского защитника Никиты Задорова. Этот год остался единственным в первом периоде. Во второй 20-минутке "хищникам" удалось дважды сравнять счет. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Развязка наступила в третьем периоде. Нападающий "Нэшвилла" Филипп Форсберг забросил две шайбы, чем предопределил исход встречи. В конце периода хозяева поразили пустые ворота.

В итоге победа "Нэшвилла" 5:2. Защитник "хищников" Алексей Емелин результативных действий не совершил. Его оппонент Никита Задоров ограничился одной заброшенной шайбой.