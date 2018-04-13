Соколов: Лондон извинился за проверку самолета "Аэрофлота"

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Лондон извинился за проверку борта "Аэрофлота", которая была проведена в аэропорту Хитроу в конце марта. Это было сделано Центром безопасности полетов под эгидой ИКАО (International Civil Aviation Organization — Международная организация гражданской авиации), работающим на территории Великобритании.

Соколов сообщил об этом журналистам на Красноярском экономическом форуме, передает телеканал "Россия 24". СМИ задали министру вопрос, предоставил ли Центр объяснение причин проверки российского самолета. "Предоставил, — заверил Соколов журналистов. – И даже извинился".