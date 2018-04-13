Взлетные площадки на Курилах начнут строить в этом году

Строительство коротких взлетно-посадочных полос на курильских островах Парамушир и Шикотан начнется летом 2018 года. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Как заявил губернатор на пресс-конференции, строительство полос позволит организовать прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан и возобновить прерванное 25 лет назад регулярное воздушное сообщение между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским.

Региональные власти намерены приобрести пять новых самолетов для работы на этих маршрутах. Сейчас решается вопрос по самолету L-410, который выпускается в Екатеринбурге. Если его технические характеристики будут соответствовать взлетно-посадочным полосам, то приобретут эту марку, а если нет, то правительство будет просить разрешение на покупку иностранной техники, сообщает ТАСС.