Новости Экономика

Все видео этой рубрики
13 апреля 201807:55

Взлетные площадки на Курилах начнут строить в этом году
Читайте нас в Telegram

Строительство коротких взлетно-посадочных полос на курильских островах Парамушир и Шикотан начнется летом 2018 года. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Как заявил губернатор на пресс-конференции, строительство полос позволит организовать прямой рейс из Южно-Сахалинска на Шикотан и возобновить прерванное 25 лет назад регулярное воздушное сообщение между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским.

Региональные власти намерены приобрести пять новых самолетов для работы на этих маршрутах. Сейчас решается вопрос по самолету L-410, который выпускается в Екатеринбурге. Если его технические характеристики будут соответствовать взлетно-посадочным полосам, то приобретут эту марку, а если нет, то правительство будет просить разрешение на покупку иностранной техники, сообщает ТАСС.

Сейчас

07:53

Китай испытал ракету-аналог российского "Кинжала"

07:50

В Ногинске рухнула стена общежития

07:35

Лондон извинился за проверку самолета "Аэрофлота"

07:00

Помпео рассказал о "паре сотен россиян", погибших в Сирии

05:27

13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии

03:46

Названы 8 объектов в Сирии, по которым могут ударить США

00:51

Виктор Гончаренко: ЦСКА хорошо смотрелся

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии, запрошенное Россией

13 апреля состоится заседание Совбеза ООН по Сирии, запрошенное Россией

2 часа назад
Помпео рассказал о "паре сотен россиян", погибших в Сирии

Помпео рассказал о "паре сотен россиян", погибших в Сирии

1 час назад
Названы 8 объектов в Сирии, по которым могут ударить США

Названы 8 объектов в Сирии, по которым могут ударить США

4 часа назад
Химик: применять "Новичок" в условиях английской влажности мог только идиот

Химик: применять "Новичок" в условиях английской влажности мог только идиот

4 часа назад
"Отъявленный врун": бывший директор ФБР сравнил Трампа с мафиози

"Отъявленный врун": бывший директор ФБР сравнил Трампа с мафиози

5 часов назад
Посольство РФ: нас впечатляют примеры плохого поведения США

Посольство РФ: нас впечатляют примеры плохого поведения США

3 часа назад
Создатель системы "Платон" арестован на два месяца

Создатель системы "Платон" арестован на два месяца

3 часа назад
Байкал захватывают опасные водоросли

Байкал захватывают опасные водоросли

4 часа назад
Американские самолеты тучами нависли над российскими базами в Сирии

Американские самолеты тучами нависли над российскими базами в Сирии

6 часов назад
Трагедия в Кемерове: суд примет решение по пожарному Сергею Генину

Трагедия в Кемерове: суд примет решение по пожарному Сергею Генину

2 часа назад
Захарова: раньше Асад дружил с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой

Захарова: раньше Асад дружил с Лондоном и Вашингтоном, а не с Москвой

5 часов назад
Самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокооплачиваемые профессии в России

22 часа назад
Сечин: я чувствовал ответственность за результат борьбы с коррупцией

Сечин: я чувствовал ответственность за результат борьбы с коррупцией

7 часов назад
Китай сокращает вложения в госдолг США?

Китай сокращает вложения в госдолг США?

7 часов назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

Зинаида Кириенко отказалась выходить замуж за Ланового из-за торчащего уха

17 часов назад
"Мне безлимит": Минстрой за пять лет введет новые тарифы по ЖКХ

"Мне безлимит": Минстрой за пять лет введет новые тарифы по ЖКХ

50 минут назад
За сутки Восточную Гуту покинули полторы тысячи боевиков

За сутки Восточную Гуту покинули полторы тысячи боевиков

1 час назад
Арсен Венгер не ожидал от футболистов ЦСКА такого натиска

Арсен Венгер не ожидал от футболистов ЦСКА такого натиска

6 часов назад
ЦБ: прибыль российских банков с начала года выросла до 350 миллиардов рублей

ЦБ: прибыль российских банков с начала года выросла до 350 миллиардов рублей

6 часов назад
Общедоступный "Василий Верещагин": Третьяковка продлевает рабочий день

Общедоступный "Василий Верещагин": Третьяковка продлевает рабочий день

8 часов назад
"Тренер" в "Октябре": премьера фильма вызвала ажиотаж

"Тренер" в "Октябре": премьера фильма вызвала ажиотаж

11 часов назад
119
Обратная сторона неповторимой внешности: как живут "леопарды", альбиносы и тату-зомби

Обратная сторона неповторимой внешности: как живут "леопарды", альбиносы и тату-зомби

12 часов назад
60 минут. Трамп сообщил, что атака на Сирию может произойти в любое время

60 минут. Трамп сообщил, что атака на Сирию может произойти в любое время

13 часов назад
740
И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

И такое бывает: ген, отвечающий за тягу к сладкому, также помогает похудеть

14 часов назад
Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

Новый Gmail: так будет выглядеть веб-версия почты Google

15 часов назад
Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

Давай обнимемся? Блогеры провели эксперимент на улицах Петербурга и Киева. Видео

15 часов назад
За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

16 часов назад
Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado

16 часов назад
Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

19 часов назад
10 советов доктора Беленкова: о сне

10 советов доктора Беленкова: о сне

20 часов назад
379
В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

21 час назад
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

22 часа назад
Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

22 часа назад
В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

22 часа назад
Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

22 часа назад
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

23 часа назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50