Гран-при Китая. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шанхае начался третий этап Формулы-1 Гран-при Китая. Прошла первая свободная практика. Лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Льюис Хэмилтон показал результат 1:33.999. Вторым был финн Кими Райкконен из Ferrari. Третье время у еще одного гонщика Mercedes финна Вальтери Боттаса.

Выступающий за Williams Сергей Сироткин занял 15 место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал последний 20 результат.