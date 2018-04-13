Китай испытал ракету-аналог российского "Кинжала"

В Китае испытана аэробаллистическая ракета-аналог российского "Кинжала". Испытания проводились в строжайшей секретности. Первые тесты прошли еще в конце 2016 года, сообщают американские СМИ.

Китайская баллистическая ракета воздушного базирования известна разведке США как CH-AS-X-13. Ее запускали с самолета H6X1/H-6N, который является лицензионной копией советского бомбардировщика Ту-16, способного дозаправляться в воздухе.

Боевой радиус самолета H6X1/H-6N составляет шесть тысяч километров, передает РИА Новости. Это означает, что испытанная Китаем твердотопливная баллистическая ракета способна достичь территории США. Дальность ее полета – три тысячи километров. Американская сторона предполагает, что развертывание таких ракет может произойти в 2025 году.

Российская гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" развивает скорость более трех километров в секунду. Она гарантированно преодолевает любую из ныне существующих оборонительных систем. Кроме того, эту ракету практически невозможно отследить с помощью радаров. Ракета способна уничтожить пункты управления, корабельные группы, комплексы Patriot.