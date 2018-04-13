В Калининградской области вертолет упал в Балтийское море

В Калининградской области в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет. По данным ТАСС, это был военный вертолет Ка-29.

Связь с вертолетом, предположительно принадлежавшим министерству обороны, пропала накануне вечером, передает "Интерфакс". В настоящее время на месте крушения идут поисково-спасательные работы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на борту находились два члена экипажа. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов.