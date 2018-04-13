ЦСКА заработал больше всех российских клубов в еврокубках

Московский ЦСКА по итогам текущей еврокампании обогатился на сумму порядка 20 миллионов евро. Это лучший показатель среди российских клубов, принимавших участие в поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом информирует ТАСС.

Армейцы начали свой еврокубковый сезон в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов матчами против греческого АЕКа, после чего пробились в групповой этап. По итогам шести игр группы "красно-синие" заняли третью строчку и вышли в плей-офф второго по значимости еврокубка – Лиги Европы, где завершили свое выступление на стадии 1/4 финала матчами против лондонского "Арсенала".

Следом за ЦСКА по финансовому показателю расположился "Спартак", который за еврокубковый сезон 2017/18 заработал около 17 миллионов. "Красно-белые" добрались до 1/16 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступили "Атлетику" из Бильбао.

Третьим наиболее обогатившимся клубом России стал питерский "Зенит". Счет клуба из Северной столицы, дошедшего до 1/8 финала Лиги Европы, пополнится на 6,37 миллиона евро. За аналогичное достижение московский "Локомотив" заработал порядка 5,77 миллиона евро. Более скромная сумма заработка железнодорожниками обусловлена меньшим количеством побед в турнире.

Замкнул рейтинг "Краснодар". Доход клуба Сергея Галицкого за текущую еврокампанию составил 480 тысяч евро: 235 – за выступление в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, и 245 – за игры плей-офф.