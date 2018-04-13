Ка-29 разбился во время испытательного полета: погибли оба летчика

Вертолет Ка-29 потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота, это произошло 12 апреля около 23:30. На борту вертолета находился экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя. Оба они погибли.

На месте падения Ка-29 проводится поисковая операция. Представители Балтфлота отметили, что полет проходил в простых метеоусловиях.

По данным "Интерфакса", в 12 километрах от берега были обнаружены обломки вертолета и масляное пятно на воде. Также было найдено тело одного из погибших (вероятно, второго пилота). Тело командира воздушного судна ищут.

Ка-29 был разработан в ОКБ имени Н.И.Камова в начале 1980-х годов. Он предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.