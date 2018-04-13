Друзья США не хотят бомбить Сирию

Белый дом пока не принял решение о нанесении ударов по Сирии. Об этом говорится в заявлении администрации Дональда Трампа. Американский лидер провел серию встреч с советниками, но впереди еще переговоры с главными международными союзниками — Великобританией и Францией. Лондон вслед за Вашингтоном воинственную риторику поубавил, а в Париже данные о химической атаке в Думе пока проверяют.

Возможный удар по Сирии, предложенный Вашингтоном, разделяет все меньшее число, казалось бы, друзей США. В Берлине заняли жесткую позицию – какое бы решение не было принято в Вашингтоне, применять силу там не намерены.

"Германия никогда не будет участвовать в возможном — я еще раз подчеркиваю слово возможном — военном ответе. Но мы поддерживаем все действия, которые предпринимаются для того, чтобы продемонстрировать тот факт, что применение в Сирии химического оружия неприемлемо", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкое издание пишет о том, что сценарий развития событий, который может привести к эскалации, неуместен. Более того, немецкие аналитики считают такой вариант развития конфликта маловероятным. Причем, эта позиция не вызывает разногласий даже у противников по политическим взглядам. Правые из "Альтернативы для Германии", не поддерживающие политику Меркель, подчеркнули: самое верное решение для Берлина — оставаться в стороне. "Хотел бы возразить – мы не видим себя естественными союзниками Дональда Трампа, равно как и союзниками Путина. Мы придерживаемся мнения, что главное — соблюсти интересы Германии. И не имеет значения, кто находится у власти в той или иной стране", — заявил глава партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

Об отказе поддержать идею удара заявили и в Риме. Там подчеркнули, что готовы оказать коалиции логистическую поддержку, но при этом сами участвовать во вмешательстве не намерены. Более того, итальянцы заверили, что лучший вариант решения проблемы – сесть за стол переговоров. "Что касается сирийского вопроса, мы твердо против любых односторонних действий. Мы убеждены, что лучший путь к разрешению кризиса — это дух Пратика-ди-Маре. Я говорю о встрече между Россией и НАТО, которая была организована итальянской стороной. Такой опыт был в прошлом, думаю, необходимо его повторить и сейчас", — полагает лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

В Праге тоже считают, что лучшее решение – это диалог. Президент Чехии Милош Земан подчеркивает – он выступает за мирное решение сирийского вопроса. "Я в этом отношении считаю себя оптимистом. На мой взгляд, и российская, и американская сторона предпринимают необходимые усилия для того, чтобы не произошло вооруженного столкновения между их армиями", — заявил Земан.

Сомневаются, похоже, уже и в Париже. И хотя президент Франции Эмманюэль Макрон, не дожидаясь отчета ОЗХО, заявил, что у него есть некие доказательства применения химического оружия в Думе, а, значит, удар, по его мнению, оправдан, в интервью французским СМИ от прямого ответа об ударе политик ушел. Вместо этого он предпочел поговорить об абстрактном будущем Сирии. "В конечном итоге, когда мы примем решение и подтвердим информацию, необходимо задуматься о будущем Сирии, потому что это единственный способ достичь мира в регионе. Речь идет о создании переходного правительства и более свободной власти, чтобы оно учитывало интересы всех меньшинств", — сказал Макрон.

Австрия предлагает дождаться отчета экспертов ОЗХО, которые уже выехали в Бейрут, чтобы оттуда выдвинуться в Сирию. Австрийский журнал Contra Magazin уверен: если бы свидетельства химатаки в Думе существовали, их бы уже давно нашли. Пока это больше напоминает постановку — ни тел, ни пострадавших, ни следов зарина или хлора в Думе нет. Похоже, атака была просто срежиссирована, отмечает автор материала. Он считает, что "Белым каскам" вообще доверять нельзя — это активисты, близкие к боевикам и западным спецслужбам. Указания, как и финансирование, "каски" получают от ЦРУ и британской MI6. Скорее всего, это не первая и, увы, не последняя постановочная атака.

А пока Белый дом обдумывает ситуацию, горячие головы в Пентагоне уже назначили список целей для возможного удара, пишут американские СМИ. По данным CNBC, всего их восемь, это военные объекты, в том числе — два аэродрома и завод по производству боеприпасов. Похожая ситуация была в 2013 году. Тогда американские СМИ писали, что Барак Обама тоже составил список целей для бомбардировок, которых, впрочем, не так и не произошло.

Больше всех американцев поддерживает Лондон. Премьер-министр Тереза Мэй сделала уже несколько заявлений, совещания на Даунинг-стрит не прекращаются. Британские военные на Кипре приведены в полную боеготовность. Но пока поддержка лишь на словах. Хотя, возможно, у Лондона просто нет другого выхода. Раскрутив историю с отравлением Скрипалей, обвинив России и при этом не предоставив ни единого доказательства, Великобритания нуждается в мощной поддержке, которую британские политики пытаются найти в Вашингтоне.