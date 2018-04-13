СМИ: три футболиста ЦСКА завершат карьеру в конце сезона

Защитники московского ЦСКА Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие могут завершить спортивную карьеру по окончании нынешнего сезона. Сообщается, что контракты футболистов с армейским клубом истекают как раз в конце мая, когда футбольный сезон в России завершится. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на собственного источника из близкого окружения футболистов.

"В планах троих футболистов завершение карьеры уже грядущим летом, это их личное решение, — приводят слова источника "Известия". – Игнашевич проявляет активный интерес к тренерской деятельности и желает попробовать себя в этой сфере. В то же время братья Березуцкие, наоборот, выразили желание отстраниться от футбола и отдохнуть. При этом существует вариант, при котором ветераны останутся в структуре клуба, но в другом качестве. За это выступает как административный, так и тренерский штаб".

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал отрицать то, что футболисты хотят прекратить свои выступления на профессиональном уровне, однако он выразил надежду, что клуб сможет убедить остаться в спорте.

"Пока я не стал бы ставить точку в этом вопросе. Мы общаемся и с большим уважением относимся к позиции братьев и Игнашевича. Их можно понять, ведь по ряду объективных причин им уже не так просто восстанавливаться: местами это уже не идет на пользу здоровью, общению с семьей… Однако я все-таки надеюсь, что мы все-таки еще поработаем вместе".