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Экология 1 час назад

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13 апреля 201809:50 Евгения Ефимова

Большая разница между полами грозит животным вымиранием

Большая разница: явное отличие самок от самцов может плохо отразиться на выживании вида.
Фото Global Look Press.

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Хвост павлина очаровывает избранниц, которые не могут похвастаться таким же украшением. Но оружие, которое помогает покорить женские сердца, может обернуться против хозяина. Оказывается, те виды животных, самцы и самки которых особенно явно отличаются друг от друга, рискуют исчезнуть с лица земли. По крайней мере, их шансы намного выше, чем у животных, представители которых не демонстрируют явного полового диморфизма.

Ещё Чарльз Дарвин понял, что так называемый половой отбор способствует развитию особых черт у самцов: от красочного оперения до экстравагантных танцев. Но при этом он уменьшает выживаемость представителей сильного пола. Изучая особенности полов, биологи спорят о том, как это влияет на выживание видов в долгосрочной перспективе.

Так, некоторые учёные уверены, что явная разница между самцами и самками делает животных более уязвимыми. Причина в том, что развитие таких черт (и соответствующее поддержание имиджа) требует затрат ресурсов, да и прятаться от хищников самцам, которые красиво "одеты" или громко поют, становится труднее.

Но у противников такого мнения есть что ответить. Встречный аргумент заключается в следующем: поскольку таким самцам трудно выживать, лишь те, что обладают лучшими генами, могут передавать свой "арсенал" потомству. В связи с этим половой отбор может ускорить адаптацию и сделать вид более устойчивым.

Так кто же прав? Довольно сложно ответить на этот вопрос, изучая живых существ: поскольку один факт их биографий очевиден – они всё ещё живы. Джин Хант (Gene Hunt) и его коллеги из Смитсоновского института решили обратиться к окаменелостям.

Они рассмотрели 93 вида крошечных ракообразных под названием остракоды. Все они обитали на нашей планете 84-66 миллионов лет назад. Самцы этого семейства обладают более крупными и более длинными раковинами из-за больших половых органов. Такая черта характерна и для живых родственников вымерших видов.

Сравнивая размер и форму раковин самцов и самок, команда учёных определила, какие виды больше всего вкладывали силы в развитие мужских "инструментов". Оказалось, что у видов с наибольшими различиями между полами темпы вымирания были в десять раз выше, чем у видов с наименьшим отличием.

По словам Ханта, большие гениталии могут привлекать самок, но такая "узконаправленность" отнимает все силы и мешает другим сторонам жизни – выживанию в долгосрочной перспективе, например.

Выводы исследования соответствуют данным других научных работ о животных. Например, изучение североамериканских птиц показало: виды, чьи самцы обладают более ярким окрасом, имеют более высокими темпы вымирания (на 23 процента больше) по сравнению с более блёклыми пернатыми.

Полученные результаты могут пригодиться специалистам, занимающимся природоохранной деятельностью. Как заключает Хант, виды с более яркими самцами могут быть более уязвимыми к изменению климата и разрушению среды обитания.

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Nature

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились к астрономии.

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