Большая разница между полами грозит животным вымиранием

Хвост павлина очаровывает избранниц, которые не могут похвастаться таким же украшением. Но оружие, которое помогает покорить женские сердца, может обернуться против хозяина. Оказывается, те виды животных, самцы и самки которых особенно явно отличаются друг от друга, рискуют исчезнуть с лица земли. По крайней мере, их шансы намного выше, чем у животных, представители которых не демонстрируют явного полового диморфизма.

Ещё Чарльз Дарвин понял, что так называемый половой отбор способствует развитию особых черт у самцов: от красочного оперения до экстравагантных танцев. Но при этом он уменьшает выживаемость представителей сильного пола. Изучая особенности полов, биологи спорят о том, как это влияет на выживание видов в долгосрочной перспективе.

Так, некоторые учёные уверены, что явная разница между самцами и самками делает животных более уязвимыми. Причина в том, что развитие таких черт (и соответствующее поддержание имиджа) требует затрат ресурсов, да и прятаться от хищников самцам, которые красиво "одеты" или громко поют, становится труднее.

Но у противников такого мнения есть что ответить. Встречный аргумент заключается в следующем: поскольку таким самцам трудно выживать, лишь те, что обладают лучшими генами, могут передавать свой "арсенал" потомству. В связи с этим половой отбор может ускорить адаптацию и сделать вид более устойчивым.

Так кто же прав? Довольно сложно ответить на этот вопрос, изучая живых существ: поскольку один факт их биографий очевиден – они всё ещё живы. Джин Хант (Gene Hunt) и его коллеги из Смитсоновского института решили обратиться к окаменелостям.

Они рассмотрели 93 вида крошечных ракообразных под названием остракоды. Все они обитали на нашей планете 84-66 миллионов лет назад. Самцы этого семейства обладают более крупными и более длинными раковинами из-за больших половых органов. Такая черта характерна и для живых родственников вымерших видов.

Сравнивая размер и форму раковин самцов и самок, команда учёных определила, какие виды больше всего вкладывали силы в развитие мужских "инструментов". Оказалось, что у видов с наибольшими различиями между полами темпы вымирания были в десять раз выше, чем у видов с наименьшим отличием.

По словам Ханта, большие гениталии могут привлекать самок, но такая "узконаправленность" отнимает все силы и мешает другим сторонам жизни – выживанию в долгосрочной перспективе, например.

Выводы исследования соответствуют данным других научных работ о животных. Например, изучение североамериканских птиц показало: виды, чьи самцы обладают более ярким окрасом, имеют более высокими темпы вымирания (на 23 процента больше) по сравнению с более блёклыми пернатыми.

Полученные результаты могут пригодиться специалистам, занимающимся природоохранной деятельностью. Как заключает Хант, виды с более яркими самцами могут быть более уязвимыми к изменению климата и разрушению среды обитания.

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Nature

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились к астрономии.