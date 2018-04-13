СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Донбасса

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту массированного обстрела гражданского населения в Донбассе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие установит все обстоятельства преступления, а также должностных лиц, отдавших приказы об обстрелах мирного населения, и исполнителей.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года служащие ВСУ и Нацгвардии Украины произвели обстрел из тяжелых видов вооружения гражданской инфраструктуры в Донбассе. Ранения получили трое мирных жителей, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.