Суд арестовал пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"

Суд в Кемерове принял решение арестовать на 2 месяца начальника пожарного караула Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре "Зимняя вишня".

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Халатность" УК РФ. По версии следствия, он проигнорировал слова очевидца о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. Из-за этого могли погибнуть не менее 37 человек.

Перед вынесением решения судья выслушала свидетелей. В частности, один из очевидцев трагедии рассказал, что прибывшие по вызову пожарные искали в первую очередь очаг возгорания, а не людей, передает "Интерфакс".

Потерпевший Александр Ананьев сообщил в суде, что перед входом в здание пожарные надели маски, после чего пошли не за ним, а за охранником. "Я трижды пробивался к детям, я звал пожарных за собой, а Генин от меня просто убежал", — заявил мужчина.

Еще одна потерпевшая Надежда Вострикова рассказала, что находилась на четвертом этаже и включила громкую связь на телефоне, чтобы спасатели услышали, что там заперты люди. "Было слышно, как кричат дети, как прощалась со мной моя дочь. Пожарные мне сказали, что ничего не могут сделать", — пожаловалась Вострикова.

Между тем в МЧС России ранее сообщили, что командир кемеровского пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, действовал в соответствии с уставом.

Страшный пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.