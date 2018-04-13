Экология и интересы человека: эксперты обсудили создание комфортной среды в Арктике

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Арктика 1 час назад
Экология и интересы человека: эксперты обсудили создание комфортной среды в АрктикеЧитайте нас в Telegram
В Красноярске продолжает свою работу XV Экономический форум. Много обсуждений посвящено решению экологических вопросов Сибири, Крайнего Севера и Арктики. В первый день саммита прошел круглый стол "Комфортная среда обитания человека в Арктике". Среди экспертов превалирует мнение, что не существует аксиомы, как надо обращаться с природой. Это всегда результат компромисса и соблюдения баланса интересов. Необходимо интересы человека поставить во главу угла интересов природоохраны и развития экономики.
"Нам нужны сильные города в Арктике, большие, развитые города, которые станут якорями для дальнейшего развития Арктики", — задал тон дискуссии модератор круглого стола, помощник секретаря Общественной палаты Российской Федерации, эксперт программы "Комфортная среда" Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" Александр Водяник.
По мнению старшего преподавателя географического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Надежды Замятиной, Россия не должна сворачивать развитие арктических городов. Однако подходы к планированию и развитию нуждаются в переосмыслении, чтобы обеспечить достойные условия жизни своим гражданам.
"Многие города, наверное, не стоило строить. Но если территория освоена, то ее ценность многократно выше, чем территория с той же инфраструктурой в средней полосе, — заявила эксперт. — Мы уже имеем города, за которые дорого заплачено. Неправильно и неэтично, что называется, бросаться городами, говорить: "А давайте из Арктики уходить". Арктика – это всерьез и надолго".
Согласен с экспертом и директор Экологического фонда СФУ, проректор университета Михаил Гладышев. Он уверен, что Россия не должна идти на поводу радикальных экоактивистов, призывающих ввести мораторий на развитие Арктики. "Общество, экономика и экология должны составлять единое целое, которое гармонично поступательно развивается. Перекос в одно из направлений может повлечь за собой серьезные последствия. Например, экологические санкции могут привести к закрытию градообразующего предприятия, что, в свою очередь, вызовет социальный взрыв из-за потери рабочих мест", — заявил ученый.
Член правления Союза архитекторов России, генеральный директор "Яузапроект" Илья Заливухин считает, что современные технологии позволяют обеспечить комфортную среду жизнедеятельности человека в российской Арктике. По его мнению, подходы, которые применялись во время активного освоения арктического побережья нашей страны, устарели и требуют кардинального пересмотра. Выступая на круглом столе, он заявил, что необходимы новые пространственные модели развития арктических городов Российской Федерации.
Участники круглого стола приняли экспертную декларацию "Комфортная Арктика", в которой призвали обеспечить комфортную среду обитания для 2,5 миллиона жителей российской Арктики.
"Безвозвратно ушли в прошлое такие атрибуты административно-командного освоения северных территорий, как экстенсивное развитие промышленности, типовая застройка, пренебрежение экологией. В 21-м веке ключевой вопрос социальной, экономической, экологической политик — как обеспечить достойные условия работы и комфортные условия жизни людям, населяющим города Российского Севера, в том числе 14 моногородов в условиях постоянно изменяющейся окружающей среды", — говорится в экспертной декларации.
Практическим шагом станет разработка Экологического стандарта жизнедеятельности человека в Арктике, который станет руководством к действию для участников развития Арктической зоны РФ — администраций городов, регионов и представителей бизнеса. "На наш взгляд, Экологический стандарт должен обеспечивать баланс социальной, экономической и экологической политик, — говорится в резолюции. — В основе метрик Экологического стандарта должен стоять Человек — избегающий бездумного использования природной и социальной базы, рационально подходящий к природопользованию, исходящий из соображений социальной справедливости, нацеленный на использование самых современных технологий".
Экологический стандарт будет разработан на основе данных проекта "Полярный индекс" по оценке вклада субъектов РФ и операторов Арктической зоны в устойчивое развитие региона. Первые данные рейтинга устойчивого развития будут представлены Проектным офисом развития Арктики "ПОРА" в мае этого года.
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