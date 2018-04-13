Тайский суд предъявил Лесли и Рыбке новые обвинения

Суд тайского города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и их подельникам обвинения по второму делу. Оно было возбуждено по факту предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Как сообщает РИА Новости, заседание проходило в закрытом режиме. Помимо судей и секретаря, присутствовали только подозреваемые, помощник адвоката и переводчик. Суд взял обвиняемых под стражу. Сегодня их перевезут в городскую тюрьму Паттайи.

Следующее заседание суда по этому делу пройдет 24 апреля. Заседание по первому делу Лесли и Рыбки (их обвиняют в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности) состоится, как и было запланировано, 17 апреля.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что намерен взыскать с Вашукевич и Кириллова 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за раскрытие частной информации о нем в коммерческих интересах без его согласия.