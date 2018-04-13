Немедленная блокировка Telegram: советник Путина снова позвал всех в ICQ

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Роскомнадзор против Telegram 15 минут назад
Немедленная блокировка Telegram: советник Путина снова позвал всех в ICQЧитайте нас в Telegram
Блокировка мессенджера Telegram не повлияет на жизнь россиян, считает советник президента РФ Герман Клименко. Он напомнил, что мессенджеру есть достойные альтернативы — ICQ, Viber и WhatsApp. Ранее Клименко уже говорил об ICQ, отметив, что этот мессенджер ничем не уступает Telegram "с точки зрения обычного пользователя".
Советник президента также отметил, что любая компания, работающая на территории России, должна сотрудничать с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявила "Интерфаксу", что блокировка Telegram "не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке". Часть аудитории перейдет в другие сервисы, те же, кто захочет пользоваться мессенджером и далее, "знает большое количество способов обойти блокировку". Волин рассказал, что часто бывает в странах, где блокируются различные интернет-сервисы, и тогда пользуется VPN.
Между тем, юристы Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера. Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Telegram и разрешил заблокировать мессенджер немедленно. Разблокировать сервис можно, если компания предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
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