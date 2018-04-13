Крушение Ка-29 у мыса Таран: подробности

Вертолет Ка-29, потерпевший крушение в Балтийском море, отрабатывал взлет и посадку на борт большого десантного корабля "Иван Грен".

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, экипаж корабля находился в море на государственных испытаниях и отрабатывал прием вертолета на борт. Во время одного из подлетов и произошло крушение Ка-29. Корабль никаких повреждений не получил.

Вертолет упал в шести километрах от берега в районе мыса Таран. По предварительной информации, глубина, на которой лежит вертолет, составляет не более 10 метров. Погибли оба летчика-испытателя. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Корабль "Иван Грен" был разработан в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро" и спущен на воду в мае 2012 года. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Заводские ходовые испытания корабля начались в июне 2016 года, государственные — в ноябре 2017 года. Но потом испытания были приостановлены из-за выявленных технических проблем. В начале апреля после заключения специально созданной экспертной комиссии ВМФ госиспытания корабля были возобновлены.

На заводе ТАСС подтвердили, что "Иван Грен" находится в море на испытаниях, но от комментариев в связи с ЧП воздержались. Собеседник агентства сообщил, что испытания корабля в море вошли в завершающую стадию, во второй половине апреля корабль должен их завершить и вернуться на завод. До конца весны его должны были передать заказчику.