МИД РФ меняет Telegram на Viber

Тема:
Роскомнадзор против Telegram 15 минут назад
13 апреля 201812:45
МИД РФ меняет Telegram на ViberЧитайте нас в Telegram
За новостями МИД России теперь можно следить в мессенджере Viber – об этом внешнеполитическое ведомство уведомило подписчиков своего канала в Telegram. Дипломаты также напомнили, что профили МИД существуют в Facebook, "ВКонтакте", Twitter и Instagram.
В Центризбиркоме заявили, что для информирования используют разные каналы коммуникации – как традиционные СМИ, так и соцсети.
В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. Решение суда выдано Роскомнадзору для его исполнения, в дальнейшем ведомство примет решение, в течение какого времени Telegram заблокируют, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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