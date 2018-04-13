Бокс. Тайсон Фьюри возвращается на профессиональный ринг

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри собирается снова выйти на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Его возвращение анонсировано участием в турнире в Манчестере 9 июня. Правда, имя соперника Фьюри пока неизвестно, но его обещают объявить в течение двух недель.

"Мы не будем торопиться, — цитирует Boxing Scene промоутера 30-летнего боксера Фрэнка Уоррена. – Мы хотим, чтобы Тайсон был в лучшей форме. Мы подбираем ему оппонентов, но когда-нибудь настанет час Джошуа [Энтони Джошуа, чемпион мира по трем версиям, — прим. ред.]. Тайсон – великолепный боксер, и все, что ему нужно, это вернуть пояса, которые он никогда не проигрывал".

Фьюри не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда он победил украинца Владимира Кличко и завоевал четыре чемпионских титула – Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной организации бокса (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Но его последовательно лишили всех поясов, потому что он не изыскал вариантов защиты титулов, отказался от боев, а затем был наказан за применение допинга. Также ходили слухи, что Фьюри лечится от алкоголизма и наркомании.