Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны труда

Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны трудаЧитайте нас в Telegram
C 9 по 13 апреля в Сочи по инициативе Минтруда России и при поддержке правительства России прошла 4-я Всероссийская неделя охраны труда.
Мероприятие, посвященное безопасности труда на производстве, ежегодно собирает представителей крупного бизнеса и органов власти. В центре внимания – лучшие мировые и отечественные практики в области современных систем охраны труда и профилактики травматизма.
Площадка объединила представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей. В форуме приняли участие первые лица правительства России, руководители профильных министерств и ведомств, госкорпораций и крупных промышленных предприятий, губернаторы, главы администраций.
Главная тема — "Сфера охраны труда: достижения и вызовы". Обсуждалась роль охраны труда в системе социальной защиты работников в условиях новых экономических вызовов и стремительно меняющегося рынка труда в России.
"Норникель" активно участвует в этом важном событии. Новейшие тенденции в сфере защиты работников предприятий горно-металлургической компании посетители форума увидели на стенде "Норникеля", который выступил стратегическим партнером мероприятия. Интерактивная информация о промышленной безопасности и новых ценностях компании наглядно демонстрируют участникам форума, что безопасный труд остается одним из приоритетов компании.
Кроме того, "Норникель" провел свою специальную сессию, где специалисты компании обсудили важные вопросы ПБиОТ. Во время стратсессии руководители и специалисты в сфере охраны труда разбирали сложные кейсы, вырабатывали комплексные подходы к решению острых проблем.
Подразделения компании, показавшие наилучшие результаты в сфере промышленной безопасности и охраны труда в 2017 году, получили награды.
Первый вице-президент "Норникеля" Сергей Дяченко отметил, что проведение специальной сессии компании в рамках Всероссийской недели охраны труда стало хорошей традицией.
Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии "Норникеля" Игорь Рахимов отметил, что компания сегодня является лидером изменений по большинству направлений деятельности, и промышленная безопасность и охрана труда – не исключение. "Это направление требует постоянного пристального внимания, совершенствования знаний, навыков и практик. Мероприятия, в которых мы участвуем, призваны стать глобальной дискуссионной площадкой по теме охраны труда. Компания стремится быть лидером в сфере промышленной безопасности, поэтому обмен опытом и понимание современных тенденций очень важны", — подчеркнул Рахимов.
Руководители подразделений отметили вклад своих коллективов в эту награду: Сергей Горбачев (рудник "Кайерканский"), Игорь Волянский (Талнахская обогатительная фабрика), Евгений Потапов (Цементный завод), Александр Гороховский (Предприятие технологического железнодорожного транспорта), Вячеслав Хохлов (ПТБ), Владимир Баландин (рудник "Октябрьский"), Сергей Саблев (рудник "Мaяк"), Олег Елисеев (Надеждинский металлургический завод), Алексей Девочкин (заместитель директора ЗФ "Норникель"), Александр Цымбал ("Норильская обогатительная фабрика"), Алексей Новаков (Заполярный транспортный филиал), Кайрат Джарылкаганов (ООО "Печенга строй"), Сергей Король (ООО "Норильский обеспечивающий комплекс"), Вадим Мителев, (ООО "Норникель-ОЦО"), Александр Кондратьев (ООО "Норильскгеология"), Владислав Шульга (Таймырская топливная компания), Игорь Долгунцев (АО "Красноярский речной порт"), Андрей Никифоров (аэропорт "Норильск"), Андрей Чистов (АО "Таймыргаз"), Игорь Петренко ("Норильск –Авиа"), Игорь Рышкель (Кольская ГМК), Олег Вейде (ООО "Норильскникельремонт").
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