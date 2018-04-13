В Киеве напали на депутатов, возлагавших цветы к памятнику Ватутину

В Киеве около памятника Герою Советского Союза Николаю Ватутину, где депутаты во главе с лидером фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрием Бойко пытались возложить цветы, украинские ультраправые радикалы из организации "С14" (внесена в международную базу террористических организаций) устроили драку, передает ТАСС.

Как пишут местные СМИ, когда к памятнику пытались прорваться нардеп от "Оппоблока" Юрий Бойко вместе со своими сторонниками, завязалась драка". Националисты облили памятник красной краской.

Николай Ватутин — Герой Советского Союза, генерал армии. 1-й Украинский фронт под его командованием успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.

Инциденты с разрушением памятников Ватутину уже не раз происходили на Украине.