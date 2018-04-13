Лига Европы: "Арсенал" в полуфинале сразится с мадридским "Атлетико"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. По ее результатам английский "Арсенал" поспорит за выход в финал с испанским "Атлетико". Первый поединок состоится в Лондоне, ответный – в Мадриде.

Отметим, что "канониры" в прошлом раунде выбили из розыгрыша московский ЦСКА. Клуб из столицы Испании на пути к полуфиналу Лиги Европы также преодолел сопротивление еще одного российского клуба – на стадии 1/8 финала испанцы были сильнее "Локомотива".

Во второй полуфинальной паре "Марсель" сразится с "РБ Зальцбург".

Первые поединки полуфиналов состоятся 26 апреля, ответные – 3 мая. Финальный матч состоится 16 мая во французском Лионе.