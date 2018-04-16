Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Тема:
Помогите детям. Русфонд 25 минут назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердцеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о пятилетней Илине Аетбаевой из Ишимбайского района Башкортостана.
У девочки врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Илина растет, и дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.
Из письма Альмиры Аетбаевой, мамы Илины:
"Врожденный порок сердца у Илины обнаружили почти случайно: два года назад мы обратились к педиатру по поводу конъюнктивита, а ушли от доктора с направлением на обследование сердца. В результате у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Тогда это стало для нас полной неожиданностью – мы не замечали у Илины никаких внешних проявлений болезни. Но сейчас дочка ослабела, быстро устает, сильно потеет. При этом очень хочет заниматься гимнастикой, у нее есть данные – хорошая гибкость, растяжка, но пока врачи запрещают Илине физические нагрузки. Она наблюдается в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа). Сначала врачи надеялись, что дефект закроется самостоятельно. Но недавнее обследование показало, что размеры сердца увеличились, Илине нужна операция. В РКЦ могут выполнить ее щадящим способом: закрыть дефект эндоваскулярно, без разреза грудной клетки, с помощью специального устройства – окклюдера. Сама операция для нас бесплатна, но мы должны приобрести окклюдер. Хоть мы с мужем оба работаем, но не имеем возможности собрать необходимую сумму – наши доходы для этого слишком малы, а нужно обеспечивать двоих детей. Помогите нам, пожалуйста!"
Для спасения Илины Аетбаевой не хватает 259 315 руб.
Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Сердце Илины работает с большой перегрузкой, ей необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится и сможет активно развиваться".
Внимание! Цена окклюдера 259 315 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,357 млрд руб. В 2018 году (на 12 апреля) собрано 423 556 515 руб., помощь получили 573 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Педыч2 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ярослава Грязнова5 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Богдану Утнюхину5 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Карину Коновалову5 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Настю Холоден6 суток назад
-
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Западные ракеты сбили из советских ЗРК
- С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram
- Удар по Сирии Трамп назвал идеальным
- Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове
- "Тотальная ложь": Захарова жестко раскритиковала Запад
Самое читаемое
-
78-летний Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
- 24-летний комик умер во время разговора с бывшей женой
- Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе
- Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии
- Их едят - они глядят: чем опасны суши?
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
- Официально представлено новое поколение Ford Focus
Экономика
-
Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику
- Кто скупает российские акции?
- Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны труда
- Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram
- 15 лучших университетов мира в 2018 году
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух детей улучшилось
- Москва готовится к Тотальному диктанту
- На ВДНХ открыли обновленный павильон "Космос"
- Матч ЦСКА и "Арсенала": чем пугали английских болельщиков?
- Выходные: космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси