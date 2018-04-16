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Помогите детям. Русфонд 25 минут назад

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16 апреля 201808:35

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце
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Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятилетней Илине Аетбаевой из Ишимбайского района Башкортостана.

У девочки врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Илина растет, и дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.

Из письма Альмиры Аетбаевой, мамы Илины:

"Врожденный порок сердца у Илины обнаружили почти случайно: два года назад мы обратились к педиатру по поводу конъюнктивита, а ушли от доктора с направлением на обследование сердца. В результате у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Тогда это стало для нас полной неожиданностью – мы не замечали у Илины никаких внешних проявлений болезни. Но сейчас дочка ослабела, быстро устает, сильно потеет. При этом очень хочет заниматься гимнастикой, у нее есть данные – хорошая гибкость, растяжка, но пока врачи запрещают Илине физические нагрузки. Она наблюдается в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа). Сначала врачи надеялись, что дефект закроется самостоятельно. Но недавнее обследование показало, что размеры сердца увеличились, Илине нужна операция. В РКЦ могут выполнить ее щадящим способом: закрыть дефект эндоваскулярно, без разреза грудной клетки, с помощью специального устройства – окклюдера. Сама операция для нас бесплатна, но мы должны приобрести окклюдер. Хоть мы с мужем оба работаем, но не имеем возможности собрать необходимую сумму – наши доходы для этого слишком малы, а нужно обеспечивать двоих детей. Помогите нам, пожалуйста!"

Для спасения Илины Аетбаевой не хватает 259 315 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Сердце Илины работает с большой перегрузкой, ей необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится и сможет активно развиваться".

Внимание! Цена окклюдера 259 315 руб.

ПОМОЧЬ ИЛИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,357 млрд руб. В 2018 году (на 12 апреля) собрано 423 556 515 руб., помощь получили 573 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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