Космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов: чем заняться в выходные

Космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов: чем заняться в выходныеЧитайте нас в Telegram
На ВДНХ открыл свои двери для всех желающих центр "Космонавтика и авиация". Но купить билеты в кассах пока невозможно. Как попасть на грандиозную космическую выставку, и какие еще события ждут москвичей в эти выходные?
Многие события на этой неделе посвящены Дню космонавтики — как, например, долгожданное открытие павильона "Космос" на ВДНХ. Самый большой космический музей страны все желающие смогут посетить уже сегодня.
Увидеть спускаемый аппарат корабля "Восток", того самого, на котором Юрий Гагарин покорил космос, точную копию орбитальной станции "Мир" — всего более 120 образцов летательной и космической техники. Билеты пока можно купить только онлайн на сайтах ВДНХ и самого музея. Кроме того сегодня, завтра и послезавтра вечером на фасаде павильона покажут грандиозное световое шоу.
Дню космонавтики также посвятили ретро-ралли. Его назвали "108 минут" — ровно столько длился полет Юрия Гагарина. Это командные соревнования по ориентированию на раритетных автомобилях с элементами квеста. Ралли проходит уже третий год подряд, в этот раз участники проедут по местам, связанным с историей освоения космоса.
Для тех, кто хочет сделать что-то полезное, в эти выходные начинается серия общегородских субботников. Так, например, в парке "Музеон" можно вымыть бюст любимого писателя, а можно почистить скульптуру вождя мирового пролетариата. Ну, или привести в порядок газоны. В "Сокольниках" волонтеры будут убирать скопившийся за зиму мусор и приведут в порядок сады и розарии. На площади в 34,5 тысячи квадратных метров, определенно, каждый найдет, чем заняться.
Каждое третье воскресенье месяца — как раз в эти выходные — московские музеи работают бесплатно. Причем это не только крупные музейные комплексы, но и небольшие выставки, как, например, мемориальный музей в доме Николая Гоголя или музей "Подводная лодка" в парке "Северное Тушино".
А еще — новый фестиваль цветов в "Аптекарском огороде" и сразу несколько театральных премьер, в том числе фантазия на тему Шекспира в "Ленкоме". Есть из чего выбрать.
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