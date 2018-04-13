Предпремьерный показ фильма "Тренер". Фотолента

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Тренер". Это режиссерский дебют актера Данилы Козловского, он же написал сценарий и сыграл главную роль. Фильм рассказывает об игроке "Спартака", который спустя два года после завершения карьеры становится тренером в региональной команде.