Москва отреагировала на заявления Лондона. Великобритания заявила, что об убийствах, якобы организованных Россией, а также о принятом законе об уничтожении "предателей". В докладе британцы просто процитировали заявление Владимира Путина от 2010 года о том, что предатели "сами загнутся".

Владимир Путин в это время был премьер-министром, напоминает РИА Новости. При этом Путин прямо опроверг возможность проведения политики по уничтожению "предателей".

"Британские власти утверждают, что Госдума приняла закон, который разрешает убийство "экстремистов" за рубежом. Это откровенная ложь. Такого закона в России нет", — заявило российское посольство в Лондоне в ответ на утверждения Лондона в существовании закона, который позволяет уничтожать экстремистов за рубежом.

В 2006 году был принят антитеррористический закон, который позволяет президенту страны с разрешения верхней палаты парламента, которое принимается публично, отправлять подразделения вооруженных сил бороться с террористами и их базами за рубежом. Это прописанная Конституцией процедура на использование российских войск вне российской территории. Очевидно, подчеркивают дипломаты, что она ничего общего не имеет с убийством конкретных лиц.

Ссылки на этот закон как на "подтверждение" российской политики, подчеркивается в российском заявлении, демонстрирует некомпетентность и полнейший недостаток экспертизы.

"Но одновременно встает вопрос, был ли господин Скрипаль вовлечен в какую-либо деятельность, которая, по мнению Великобритании, может быть расценена в РФ как террористическая или экстремистская", — подчеркивается в докладе российского посольства по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Кроме того, Москва считает, что "дело Литвиненко" демонстрирует стремление Великобритании засекретить ключевую информацию.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 "Новичок" причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. При этом Вил Мирзаянов заявил, что только идиот мог распылить "Новичок" при влажной погоде.

Москва требует доказательств того, что Юлия Скрипаль самостоятельно делает заявления, а также рассчитывает получить убедительные подтверждения того, что с ее здоровьем все нормально после выписки из больницы.