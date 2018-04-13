В рамках форума "Здоровье нации - основа процветания России" состоится День Москвы

С 30 мая по 1 июня в столице состоится XII Всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". Его главной темой станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни".

В рамках мероприятий форума Департамент здравоохранения Москвы организует для горожан экскурсии в Центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы на тему формирования здорового образа жизни. 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением состоится специальная акция, приуроченная к этому дню.

Кроме того в рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастер-классы. Участники и гости смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, с программами по развитию по развитию физкультуры и спорта. Специалисты расскажут о развитии инфраструктуры туризма и культурного досуга, а на экспозициях, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам.

"Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов, и всех, кто выбирает здоровье", — сообщили в пресс-службе форума.

Организаторами форума "Здоровье нации — основа процветания России" выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения России при поддержке правительства Москвы.