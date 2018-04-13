Санкции и "Северный поток-2": Россия надеется на благоразумие США и ЕС

США действуют абсолютно иррационально, считает вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Однако он надеется, что Вашингтон проявит благоразумие в вопросе санкций против российского суверенного долга. При этом Дворкович подчеркнул, что Москва должна быть готова в любом случае ко всему.

При этом действия США Дворкович рассматривает как рациональные с точки зрения конкурентной борьбы со всем остальным миром, сообщает ТАСС. "Тут мы, скорее, инструмент, чем конечная цель во многом. Или одновременно и инструмент, и цель. И что им покажется правильным в следующий момент времени — понятия не имеем", — пояснил заместитель председателя российского правительства.

От санкций США формально негативных последствий для газопровода Nord Stream 2 в странах Европы нет, добавил он.

"Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешение — считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все, продолжать вести бизнес. Но это их решение. Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам", — оценил строительство второй ветки морского газопровода из России в Западную Европу Аркадий Дворкович.