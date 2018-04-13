Лондон заявил, что Москва запаслась "Новичками"

Россия за последнее десятилетие создала небольшие запасы химического вещества "Новичок", заявили в посольстве Великобритании в РФ.

Об этом сообщается в Twitter дипмиссии по итогам брифинга английского посла в Москве Лори Бристоу, в котором приняли представители из 60 стран.

Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала «Новичок» 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года. — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 13 апреля 2018 г.

Бристоу выступил перед коллегами в связи докладом Организации по запрещению химического оружия, посвященному отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.

В твитте посольства Соединенного Королевства также отмечается, что Москва исследовала использование химических боевых агентов для убийства, а российская разведка пыталась в 2013 году взломать электронные адреса, зарегистрированные на Юлию Скрипаль.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что в полной версии доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержится подтверждения версии Лондона о причастности в России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей тем или иным веществом.

Он подчеркнул, что в МИДе РФ внимательно изучили полную версию доклада и уполномочены заявить, что в России никогда не производилось и не состояло на вооружении боевое отравляющее вещество под названием "Новичок".

По словам Рябкова, отравляющее вещество, которое установили эксперты ОЗХО, "не является списочным химикатом по смыслу Конвенции о запрещении химического оружия". Иными словами, по мнению дипломата, нет никаких оснований говорить о российском происхождении яда.

Рябков отметил, что из доклада не понятно, каким образом вещество попало в Великобританию, и он полагает, что для расследования инцидента в Солсбери, "требуется полноценное, непредвзятое международное расследование с обязательным участием российских специалистов".

4 марта бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, работающий на британскую Ми-6 и его 33-летняя дочь Юлия, прилетевшая накануне из Москвы, были госпитализированы в критическом состоянии отравления неизвестным веществом.

12 марта английский премьер-министр Тереза Мэй обвинила в нападении Москву. Там решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химоружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.