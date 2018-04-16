Археологи нашли погранзаставу времён Александра Македонского

Учёные Института археологии РАН (ИА РАН) совместно с узбекскими коллегами исследовали цитадель бактрийской пограничной крепости Узундара, построенной в III веке до нашей эры. Они реконструировали план всей крепости и обнаружили множество предметов, раскрывающих детали жизни военного гарнизона на окраине эллинистического мира.

Экспедиция ИА РАН и Института искусствознания Академии наук Узбекистана (San’atshunoslik Instituti) исследовала район крепости Узундара с 2013 года. В IV веке до нашей эры это была территория Бактрии – восточной части Персидской империи.

Бактрия занимала плодородную равнину с множеством оазисов и была окружена горами – горной цепью Гиндукуш на юге и отрогами Памира на востоке и севере. Центральной артерией этих земель была одна из самых крупных рек Среднеазиатского междуречья – Амударья (в античных источниках Окс), на берегах которой в древности возникли крупные города, храмовые комплексы и небольшие крепости на переправах.

Во время похода Александра Македонского в Индию Бактрия была завоёвана, и в 329–327 году до нашей эры вошла в состав империи Александра, который, по утверждению античных историков, женился на бактрийской княжне Роксане. В это время в Бактрии начинается строительство полисов и эллинистических военных поселений.

После смерти Александра империя распадается, и Бактрия входит в состав царства Селевкидов – самого крупного эллинистического государства. В середине III века до нашей эры Бактрия отделилась, и было образовано Греко-Бактрийское царство, в которое позднее вошла часть индийских земель. Но военные походы и борьба за трон ослабили Бактрию, а во II веке до нашей эры на неё обрушили свои силы ираноязычные кочевники с северных территорий – саки и юэджи. Под их ударами государство, процветавшее со времён античности, перестало существовать.

Все этапы истории Бактрии прослеживаются на примере пограничной крепости Узундара, построенной в горах Байсуна на высоте 1700 метров над уровнем моря 2500 лет назад.

Она была открыта в 1991 году академиком Эдвардом Васильевичем Ртвеладзе. Но из-за развала Советского Союза и связанных с ним событий повторные археологические экспедиции не проводились. Новая экспедиция в Узундару состоялась только в 2013 году. У учёных были лишь примерные координаты крепости, найти её в горах было очень сложно.

"Это первая каменная эллинистическая крепость, обнаруженная в этом регионе. Мы получили сенсационный материал, который позволяет судить об организации границы в селевкидское и греко-бактрийское время. Он ставит точку в споре, который историки ведут более ста лет по поводу границы Бактрии, входившей в состав эллинистических государств восточной части Ойкумены. Наши работы позволяют утверждать, что южные районы Узбекистана входили в эту древнейшую историко-культурную область", – говорит научный сотрудник ИА РАН Нигора Двуреченская.

Выяснилось, что крепость очень хорошо сохранилась: каменные стены на глиняном растворе до сих пор имеют до пяти метров в высоту. В 2017 году исследователи вскрыли почти всю территорию цитадели крепости и впервые смогли составить предварительный план эллинистической восточной пограничной крепости и планы основных архитектурных сооружений внутри её цитадели.

Археологи выяснили, что Узундара состояла из основного четырёхугольника ромбовидной формы, треугольной цитадели площадью более 1700 квадратных метров (около трети футбольного поля), окружённой мощными двойными стенами с внутренней галереей шириной около девяти метров, и выносных стен, которые были укреплены 13 прямоугольными бастионами-башнями, три из которых также были выносные. Общая протяженность фортификационных укреплений достигает одного километра.

Это была пограничная застава, воины которой контролировали территорию и защищали плодородные оазисы Бактрии от набегов кочевников. В крепости археологи нашли свыше 300 наконечников стрел, более 300 каменных ядер для пращи, дротики, фрагменты железных и бронзовых панцирных пластин и деталей конской упряжи. Судя по этим находкам, гарнизон, стоявший в крепости, мог вести дистанционный бой и отражать прорывы кочевников на отдельных участках границы. Именно эти воины принимали первый удар и сообщали через систему сигнальных огней о надвигающейся опасности. Но в случае серьёзной угрозы их сил было бы явно недостаточно и, вероятно, в таких случаях из центральных районов страны выдвигались тяжеловооружённые силы Греко-Бактрии.

"Крепость функционировала как погранчасть с гарнизоном. Вероятно, воины выставляли пикеты на соседние участки крепостных стен, контролируя все ущелья и перевалы, и держали под охраной довольно большой участок. Это была фортификационная система, растянутая на десятки километров и соединенная сигнальными огнями для того, чтобы осуществлять реальный контроль над всей этой территорией", – пояснила Двуреченская.

В центре цитадели археологи обнаружили не имеющий аналогов среди памятников того времени скальный комплекс. Он представляет собой здание с вырубленными в скале двумя подвалами. Один из них, размерами десять на пять метров и глубиной четыре метра, был полностью обшит изнутри крупными свинцовыми пластинами. Вероятно, это был дом стратега со складом, в котором хранились запасы продовольствия и воды на случай осады.

"На сегодняшний день одна из рабочих версий заключается в том, что это был схрон, склад. В цитадели хранилось продовольствие на случай осады для гарнизона, и, по всей видимости, над этими двумя подвалами было здание, скорее всего, одноэтажное – дом стратега, который и контролировал все эти запасы", – говорит руководитель экспедиции.

Перед крепостью находилась торговая площадка, на которую приезжали с продуктами и ремесленными товарами торговцы (скорее всего, жители окрестных поселений).

На торговой площадке найдено большое количество мелких монет. В культурном слое цитадели археологи обнаружили железные кольца для стрельбы из лука, бронзовые и железные браслеты, фрагменты керамических сосудов с надписями и греческой буквой "бета", вероятно, означающей, что эти сосуды прибыли из столицы Бактрии – города Бактры. Каким был интерьер крепости, можно судить лишь по сохранившихся фрагментам барельефов с растительным орнаментом.

Небольшая по размерам крепость дала большое количество предметов материальной культуры, сопоставимое по некоторым категориям вещей с находками в Ай-Хануме – крупном эллинистическом городе, найденном на территории современного Афганистана.

Здесь была собрана богатая нумизматическая коллекция, включающая около сотни эллинистических монет, среди которых есть уникальные монеты "александрова типа" – это монеты, на которых Александр Македонский изображён с львиным скальпом на голове. Монеты, найденные в крепости, были чеканены после смерти Александра в Лампсаке, в Троаде.

Археологи обнаружили и великолепной сохранности монеты Антиоха I и всех правителей Греко-Бактрийского царства от Диодота до Гелиокла самого разного номинала – от серебряных драхм до медных лепт. Разнообразие монет и их количество полностью подтверждают мнение, что Бактрия в эпоху эллинизма входила в систему развитого денежного обращения.

"Впервые в истории Средней Азии были найдены в археологических раскопах монеты "александрова типа" – драхмы с изображением Александра в львином скальпе. Это сенсационные находки, потому что одна монета была поднята "с пола", то есть найдена непосредственно в помещении, а вторая – на торговой площадке, которая была расположена рядом с крепостью. На территории Средней Азии это впервые", – пояснила Двуреченская.

В крепости жил гарнизон, и, судя по тому что при раскопках было найдено мало предметов женского обихода, воины жили здесь без семей. Возможно, из женщин в крепости находилась лишь жена стратега и её служанки: косвенным свидетельством их присутствия служат фрагменты двух керамических ванн.

"Керамические ванны были очень распространены в Греции, но в основном считались женским атрибутом. Мужчины вели более спартанский образ жизни и, как правило, ваннами не пользовались. Но, если предположить, что эти ванны предназначались для супруги стратега этого гарнизона, то, возможно, женщины в крепости всё-таки были. Впрочем, вряд ли их было много: жизнь и условия в высокогорной крепости были довольно суровыми", – полагает Двуреченская.

Одна из самых интересных находок в крепости Узундара – это фрагменты оружия китайской династии Хань: наконечник бронзового арбалетного болта, фрагмент пластины ламеллярного доспеха, датируемых II веком до нашей эры. Как полагают учёные, это оружие принадлежит юэджийским кочевникам – "военной угрозе с севера" во время сакского и юэджийского нашествия, которая отбросила границу греко-бактрийского царства далеко на юг от гор Байсунского района и послужила одной из причин его гибели.

Находки в крепости Узундара особенно ценны тем, что они получены с однослойного памятника, не перекрытого многометровыми поздними культурными наслоениями. Это позволяет воссоздать обоснованную и хронологически точную картину жизни пограничной крепости древней Бактрии со времён похода Александра Македонского до падения Греко-Бактрии под ударами кочевников в середине II века до нашей эры.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о возможном месте захоронения Александра Македонского.