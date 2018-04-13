США обвинили "приспешников России" в заражении Донбасса радиацией

Американское посольство на Украине обеспокоено информацией о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса. В сообщении, которое появилось в официальном Twitter посольства сказано, что это загрязнение вызвано "приспешниками России в Донбассе", и "это большой риск для здоровья людей и окружающей среды".

"Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", — убеждены в посольстве США на Украине.

Как напоминает "Интерфакс", на днях украинские СМИ сообщили о появлении в городе Енакиево (Донбасс) слухов о планирующемся затоплении шахты "Юный коммунар", в которой во времена Советского Союза был проведен подземный ядерный взрыв.