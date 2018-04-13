"Ростех" перейдет на отечественный аналог SWIFT

Госкорпорация "Ростех" и ЦБ РФ переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Об этом сообщается в заявлении корпорации.

Подчеркивается, что этот шаг повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в РФ.

Поясняется, что цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными между предприятиями государственной корпорации в зашифрованном режиме, что снижает риск хакерских атак.

Газпромбанк в конце марта 2018 года заявил, что готов к использованию на территории России СПФС, в случае отключения России от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

В 2017 году глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила президента РФ Владимира Путина в том, что в России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT.