Москва готовится к Тотальному диктанту

Акция пройдет по всей России и за ее пределами. Впервые к экзамену присоединятся Коста-Рика, Панама, Сирия и Катар. Диктант напишут даже космонавты МКС. Где уже завтра можно пройти тест на грамотность?

— Дорогие участники Тотального диктанта! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, рады приветствовать вас за партами в боевой готовности и приступить к написанию текста!

Тотальный диктант-2018 — на земной орбите и на всех континентах, включая Антарктиду.

— Передаем привет участникам Тотального диктанта из Антарктики со станции "Прогресс"! Пишем диктант — уже в пятый раз! И вам советуем!

Как по Интернету, так и оффлайн, то есть, вживую, в аудиториях под диктовку, будут писать все желающие в 45 странах — это 1500 площадок. В Китае, к примеру, парты и стулья готовят в Российском культурном центре в Пекине. Очень много желающих написать тотальный диктант в Германии. Причины разные.

— Быть частью всемирного общего проекта русской культуры.

— Стать звездой всех телевизионных каналов России.

К тому же диктатором — так уж называют того, кто читает диктант, — здесь, в Берлине, будет актер Вениамин Смехов.

"Это весело, это серьезно, это надо вспоминать и экзаменовать себя", — говорит он.

В Москве же для Тотального диктанта приготовлено несколько площадок. Будут и необычные — такие как VIP-зал Казанского вокзала, и вполне ожидаемые, традиционные — например, всем известная Ленинка.

Румянцевский читальный зал РГБ — Российской государственной библиотеки — пожалуй, самое подходящее место для диктанта. Во-первых, атмосфера располагает. А во-вторых — тишина. Такая и нужна для диктанта.

Не только на орбите Земли, но и в столице диктовать будут покорители космоса. В Музей космонавтики придет Герой России Роман Романенко. Он вскроет конверт с текстом, и всем раздадут бланки.

— Это бланк, на котором завтра посетители нашего музея, Московского музея космонавтики, будут писать Тотальный диктант.

Это уже традиция — текст для диктанта берут из произведений современных писателей. Гузель Яхина — автор нынешнего года, написавшая роман о русских немцах.

— Мы будем писать про утро, день и вечер учителя немецкого языка по имени Якоб Иванович Бах — это герой моего нового романа "Дети мои".

Проверить знание русского языка в рамках акции можно, зарегистрировавшись на сайте Тотального диктанта. В Москве диктант начнется в субботу, 14 апреля, в 14:00.