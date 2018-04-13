"Умный" браслет защитит женщин от грабителей и насильников

"Умными" аксессуарами сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Большинство из них помогает пользователю следить за здоровьем и предупреждает о наступлении болезни.

Способны ли носимые устройства на большее? Конечно. Например, кольцо может заменить кредитки и ключи, а ещё в него можно спрятать детектор химической и биологической угрозы.

Тем временем инженеры из Университета Алабамы в Бирмингеме, США, позаботились о безопасности женщин и создали для них украшение, которое защитит в случае нападения или сексуального домогательства.

Основная проблема при предотвращении нападений заключается в том, что жертвы часто не имеют возможности обратиться за помощью, отмечает член исследовательской группы Рагиб Хасан (Ragib Hasan).

"Если вы звоните 911, используете приложение или устройство аварийного оповещения, каждый из этих инструментов требует нажатия кнопки, чтобы вызвать помощь. Часто это просто невозможно, когда происходит насильственный акт или если человек находится в бессознательном состоянии в результате нападения", — говорит учёный.

Поэтому его команда разработала смарт-браслет, который понимает по заранее заданным признакам, что на его носителя напали, и автоматически обращается за помощью.

При создании прототипа авторы использовали алгоритмы машинного обучения и множество датчиков, которые анализируют движения носителя (в их числе микроконтроллер с гироскопом, акселерометром, датчиками температуры и давления, GPS и микрофонами).

Набор датчиков позволяет браслету постоянно отслеживать активность пользователя и жизненно важные признаки. Он также может определять положение носителя, например, стоит тот или лежит. Алгоритм машинного обучения, к тому же, умеет отличать обычные движения и от спонтанных и более резких.

Когда устройство обнаруживает угрозу, оно немедленно подключается к смартфону пользователя через Bluetooth и отправляет аварийное сообщение с координатами местоположения службе экстренной помощи, а также делает рассылку по списку контактов, которые человек должен заранее указать в специальном приложении.

Кроме того, браслет выдаёт громкий звуковой сигнал, и на нём начинают мигать красные огоньки – эти меры должны привлечь внимание других людей и отпугнуть нападающего.

В ближайших планах разработчиков – усовершенствование дизайна и создания других смарт-продуктов, обеспечивающих безопасность людей (например, это могут быть серьги и обувь).

Впрочем, защита от насилия или грабежа – не единственная функция "умного" украшения. Исследователи полагают, что такое устройство пригодится инвалидам и пожилым людям: если, например, пользователю станет плохо, он потеряет сознание и упадёт, браслет оповестит его родных и вызовет помощь.

Кстати, себестоимость устройства составляет 40 долларов США (около 2500 рублей по курсу на 13.04.2018), так что его цена на рынке вряд ли будет заоблачной.

Кстати, ранее мы рассказывали о "шпионских" часах, которые распознают разные виды человеческой деятельности.