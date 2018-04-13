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13 апреля 201819:24

Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

Russian Look

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Глава администрации президента России Антон Вайно стал лидером в Кремле по уровню дохода в 2017 году. Он заработал 255 миллионов 839 тысяч и еще 86 рублей. Это почти в 14 раз больше дохода за год президента России Владимира Путина. Глава российского государства получил всего 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.

Кстати, доход Вайно по сравнению с 2016 годом вырос в 26,5 раза. В 2016 году он заработал только 9 миллионов 640 тысяч рублей. В его декларации также появились за год два земельных участка площадью 5748 и 6058 квадратных метра. Эти участки были приобретены за счет продажи жилого дома площадью 454,2 квадратных метра на участке площадью 2840 квадратных метров. А меньше всех в Кремле заработала референт Путина Наталья Меликова, сообщает ТАСС. Она подала декларацию о доходах на 4 миллиона 502 тысячи 881 рубль.

Второе место в Кремле по доходам у помощника президента по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова. Он заработал в прошлом году 41 миллион 206 тысяч 428 рублей. Бронзу за собой закрепил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его доход за 2017 год — 33 миллиона 584 тысяч 339 рублей.

Немного вырос заработок пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. В 2017 году он заявил доход в 14 миллионов 342 тысяч 661 рубль против 12,8 миллиона рублей в 2016 году. При этом супруга Пескова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка – второй год подряд удерживает пальму первенства по доходам среди жен высших чиновников Кремля и правительства. Ее доход в 14 раз больше, чем у мужа. В прошлом году она заработала 200 миллионов 385 тысяч 746 рублей. Это на 80 миллионов больше, чем в позапрошлом году, и на 100 миллионов больше, чем занимающие второе место по доходам жена первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова Ольга и супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня Елена.

Серьезно улучшилось материальное положение многодетной матери и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. В 2016 году у нее был самый скромный заработок в Кремле — около 2,8 миллиона рублей. В ее декларации за 2017 год фигурирует сумма в 5,7 миллиона рублей.

Сдал лидирующие позиции первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По итогам 2016 года он заработал 85 миллионов 486 тысяч 900 рублей, а в 2017 году лишь 33 миллионов 266 тысяч 923 рубля. Это произошло потому, что в 2016 году в Кремле Кириенко работал только три месяца, основонй доход он получил на посту главы "Росатома".

6 миллионов 889 тысяч 891 рубль и 92 копейки в 2017 году получил глава российского МИД Сергей Лавров. Доход его супруги слегка превысил полтора миллиона рублей. Кроме того, Лавров владеет квартирой в 247 квадратных метра и гаражом. А в совместной собственности с женой у него земельный участок площадью 2845 квадратных метров, жилой дом в 449 квадратных метров и еще один гараж.

На 21 тысячу рублей меньше, чем в 2016 году, заработал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Его доход понизился из-за снижения процентов о банковским вкладам и снижения в связи с этим их доходности.

Уменьшились доходы в 2017 году у министра обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу задекларировал доход в 10 миллионов 269 тысяч рублей. Годом раньше он заработал 10 миллионов 581 тысячу рублей. В собственности у министра обороны России два земельных участка площадью 2 807 и 17 тысяч 193 квадратных метра, жилой дом площадью 1240 квадратных метров, квартира площадью 56,8 метра и гараж площадью 133 квадратных метра. При этом личных автомобилей у супругов Шойгу нет. Доход супруги главы Минобороны в прошлом году составил 6 миллионов 251 тысячу рублей.

Самый богатый министр социального блока правительства — глава Минздрава Вероника Скворцова. Она заработала на 400 тысяч меньше, чем годом ранее — 6,29 миллиона рублей. За ней в министерском рейтинге доходов — министр образования и науки Ольга Васильева с доходов в 6,14 миллиона рублей. 5,9 миллиона рублей заработал за минувший год министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

А самым бедным членом российского правительства России по итогам 2017 года стал глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Донской. Его доход за 2017 год составил 5,2 миллиона рублей против 5,7 миллиона рублей за 2016 год. Следом за Донским идет министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров с доходом за 2017 год в 5 миллионов 837 тысяч рублей. Министр транспорта Максим Соколов заработал 5,85 миллиона рублей. Незначительно по сравнению с позапрошлым годом увеличил свой доход министр спорта Павел Колобков. В 2017 году он увеличил свое благосостояние на 6 миллионов 131 тысячу.

Доходы вице-премьера Виталия Мутко за год сократились на 40%. Он заработал лишь 7 миллионов 655 тысяч рублей против 12 миллионов 135 тысяч в 2016 году. Его супруга добавила в семейную копилку еще 1 миллион 886 тысяч рублей.

Глава МВД России Владимир Колокольцев задекларировал почти на три миллиона рублей дохода больше в 2017 году, чем в позапрошлом. В 2017 году он заработал более 9,5 миллиона рублей. Доходы его жены остались практически без изменений: в 2017 году она заработала более 188 тысячи рублей, а в позапрошлом — 181 тысячу. Зато чета Колокольцевых владеет большим количеством недвижимости. Это земельный участок площадью 0,15 гектара, три квартиры, гараж и дом в безвозмездном пользовании. Супруга Колокольцева обладает долей в трех земельных участках площадью 4,7 гектара, 13 и 10 соток соответственно, а также долей площади в двух жилых домах и одной квартире. Помимо этого в ее безвозмездном пользовании находится еще одна квартира площадью 92 квадратных метра.

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