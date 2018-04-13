Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и ПесковЧитайте нас в Telegram
Глава администрации президента России Антон Вайно стал лидером в Кремле по уровню дохода в 2017 году. Он заработал 255 миллионов 839 тысяч и еще 86 рублей. Это почти в 14 раз больше дохода за год президента России Владимира Путина. Глава российского государства получил всего 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.
Кстати, доход Вайно по сравнению с 2016 годом вырос в 26,5 раза. В 2016 году он заработал только 9 миллионов 640 тысяч рублей. В его декларации также появились за год два земельных участка площадью 5748 и 6058 квадратных метра. Эти участки были приобретены за счет продажи жилого дома площадью 454,2 квадратных метра на участке площадью 2840 квадратных метров. А меньше всех в Кремле заработала референт Путина Наталья Меликова, сообщает ТАСС. Она подала декларацию о доходах на 4 миллиона 502 тысячи 881 рубль.
Второе место в Кремле по доходам у помощника президента по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова. Он заработал в прошлом году 41 миллион 206 тысяч 428 рублей. Бронзу за собой закрепил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его доход за 2017 год — 33 миллиона 584 тысяч 339 рублей.
Немного вырос заработок пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. В 2017 году он заявил доход в 14 миллионов 342 тысяч 661 рубль против 12,8 миллиона рублей в 2016 году. При этом супруга Пескова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка – второй год подряд удерживает пальму первенства по доходам среди жен высших чиновников Кремля и правительства. Ее доход в 14 раз больше, чем у мужа. В прошлом году она заработала 200 миллионов 385 тысяч 746 рублей. Это на 80 миллионов больше, чем в позапрошлом году, и на 100 миллионов больше, чем занимающие второе место по доходам жена первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова Ольга и супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня Елена.
Серьезно улучшилось материальное положение многодетной матери и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. В 2016 году у нее был самый скромный заработок в Кремле — около 2,8 миллиона рублей. В ее декларации за 2017 год фигурирует сумма в 5,7 миллиона рублей.
Сдал лидирующие позиции первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По итогам 2016 года он заработал 85 миллионов 486 тысяч 900 рублей, а в 2017 году лишь 33 миллионов 266 тысяч 923 рубля. Это произошло потому, что в 2016 году в Кремле Кириенко работал только три месяца, основонй доход он получил на посту главы "Росатома".
6 миллионов 889 тысяч 891 рубль и 92 копейки в 2017 году получил глава российского МИД Сергей Лавров. Доход его супруги слегка превысил полтора миллиона рублей. Кроме того, Лавров владеет квартирой в 247 квадратных метра и гаражом. А в совместной собственности с женой у него земельный участок площадью 2845 квадратных метров, жилой дом в 449 квадратных метров и еще один гараж.
На 21 тысячу рублей меньше, чем в 2016 году, заработал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Его доход понизился из-за снижения процентов о банковским вкладам и снижения в связи с этим их доходности.
Уменьшились доходы в 2017 году у министра обороны. Глава Минобороны Сергей Шойгу задекларировал доход в 10 миллионов 269 тысяч рублей. Годом раньше он заработал 10 миллионов 581 тысячу рублей. В собственности у министра обороны России два земельных участка площадью 2 807 и 17 тысяч 193 квадратных метра, жилой дом площадью 1240 квадратных метров, квартира площадью 56,8 метра и гараж площадью 133 квадратных метра. При этом личных автомобилей у супругов Шойгу нет. Доход супруги главы Минобороны в прошлом году составил 6 миллионов 251 тысячу рублей.
Самый богатый министр социального блока правительства — глава Минздрава Вероника Скворцова. Она заработала на 400 тысяч меньше, чем годом ранее — 6,29 миллиона рублей. За ней в министерском рейтинге доходов — министр образования и науки Ольга Васильева с доходов в 6,14 миллиона рублей. 5,9 миллиона рублей заработал за минувший год министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
А самым бедным членом российского правительства России по итогам 2017 года стал глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Донской. Его доход за 2017 год составил 5,2 миллиона рублей против 5,7 миллиона рублей за 2016 год. Следом за Донским идет министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров с доходом за 2017 год в 5 миллионов 837 тысяч рублей. Министр транспорта Максим Соколов заработал 5,85 миллиона рублей. Незначительно по сравнению с позапрошлым годом увеличил свой доход министр спорта Павел Колобков. В 2017 году он увеличил свое благосостояние на 6 миллионов 131 тысячу.
Доходы вице-премьера Виталия Мутко за год сократились на 40%. Он заработал лишь 7 миллионов 655 тысяч рублей против 12 миллионов 135 тысяч в 2016 году. Его супруга добавила в семейную копилку еще 1 миллион 886 тысяч рублей.
Глава МВД России Владимир Колокольцев задекларировал почти на три миллиона рублей дохода больше в 2017 году, чем в позапрошлом. В 2017 году он заработал более 9,5 миллиона рублей. Доходы его жены остались практически без изменений: в 2017 году она заработала более 188 тысячи рублей, а в позапрошлом — 181 тысячу. Зато чета Колокольцевых владеет большим количеством недвижимости. Это земельный участок площадью 0,15 гектара, три квартиры, гараж и дом в безвозмездном пользовании. Супруга Колокольцева обладает долей в трех земельных участках площадью 4,7 гектара, 13 и 10 соток соответственно, а также долей площади в двух жилых домах и одной квартире. Помимо этого в ее безвозмездном пользовании находится еще одна квартира площадью 92 квадратных метра.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Суд постановил заблокировать Telegram
- Россия подготовит свой ответ на санкции
- Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию
- "Новичок" не убил Скрипалей из-за английского тумана
- Ка-29 разбился во время испытательного полета
Самое читаемое
-
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
- Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Зюганов прооперирован и помещен в реанимацию
- "В них нет ничего человечного!": подростки на камеру избили инвалида
- Названа сметана, которую категорически нельзя есть
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- Toyota выпустила грузовую версию Land Cruiser Prado
- В этом году в Москве резко вырастет количество дорожных камер
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
Экономика
-
Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику
- Кто скупает российские акции?
- Порошенко поручил начать выход Украины из СНГ
- Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram
- 15 лучших университетов мира в 2018 году
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Курс на Марс
- В Восточную Гуту возвращаются мирные жители
- Почему от имени Юлии Скрипаль говорит Скотланд-Ярд
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух детей улучшилось
- Москва готовится к Тотальному диктанту
- На ВДНХ открыли обновленный павильон "Космос"
- Матч ЦСКА и "Арсенала": чем пугали английских болельщиков?
- Выходные: космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси