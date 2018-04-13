Терминалы Шереметьева связал подземный поезд

В аэропорту Шереметьево начали тестировать уникальный подземный тоннель. Он сократит время трансфера пассажиров между терминалами сразу в четыре раза. Этот проект не имеет аналогов в мире: все построено прямо под действующими взлетно-посадочными полосами.

Обкатка нового поезда, который соединил северную и южную часть аэропорта Шереметьево, началась. Съемочная группа "Вестей" была в числе первых пассажиров вагонов, которые еще пахнут заводской краской.

Работать аэропорт Шереметьево скоро будет так: пассажир приходит в любой терминал, там же регистрируется и сдает багаж, а затем отправляется в нужный ему терминал вылета. Вся дорога займет не больше пяти минут.

Поезда будут курсировать в подземных тоннелях. Впервые в мире их проложили под действующей взлетно-посадочной полосой. Этим же путем из терминала в терминал будут перевозить багаж. Скорость составов — около 40 километров в час.

Строительство терминала B аэропорта Шереметьево продолжалось около двух лет. Сейчас оно в целом завершено, и как раз в эти дни специалисты проводят комплексное тестирование систем обслуживания пассажиров и обработки багажа. Для этого привлекли около 600 волонтеров.

Нужно сказать, что новый терминал — не просто новое здание, построенное в архитектурном стиле русского конструктивизма, но и прежде всего огромное количество самых разных систем: компьютерных, аэронавигационных, систем безопасности. Все их нужно было проверить, перепроверить и убедиться в абсолютной работоспособности всего комплекса.

Кроме того, в Шереметьеве завершается строительство третьей независимой взлетно-посадочной полосы — то есть, лайнерам не нужно будет подолгу ожидать очереди на взлет, а пропускная способность воздушной гавани увеличится ровно в два раза.

Подробнее об этом, а также о том, как будут пересекаться пути автомобилей и самолетов, и когда новым терминалом смогут воспользоваться пассажиры — в выпуске "Вестей в 20:00".