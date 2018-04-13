Порошенко: более 40 стран хотят отправить миротворцев в Донбасс

Более 40 стран готовы принять участие в международной миротворческой операции в Донбассе, заявил, как передает "Интерфакс", президент Украины Петр Порошенко.

В своем телеобращении он отметил, что тем самым ситуация кардинально изменилась – полтора года назад никто не хотел слушать про миротворцев – мол, очень дорого, да и никто не жаждал ехать на Украину, чтобы помочь ей установить мир.

Порошенко проинформировал общественность о том, что лично попросил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев.

Он также заявил, что, по его мнению, Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил идею отправки миротворцев ООН на Украину, подчеркнув, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В Киеве же считают, что миротворцы должны иметь более широкий мандат и размещаться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.