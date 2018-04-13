ДТП с грузовиком под Череповцом: погибли шестеро взрослых и ребенок

На трассе А114 в Вологодской области столкнулись микроавтобус и грузовик. Жертвами ДТП стали шестеро взрослых и ребенок, еще два человека пострадали. На место трагедии прибыли медики, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Как уточняет ТАСС, ДТП произошло рядом с населенным пунктом Царево, что под Череповцом.