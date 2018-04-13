ICQ вместо Telegram: Песков воспользовался советом Клименко

В качестве альтернативы Telegram пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попробует ICQ. В случае блокировки Telegram использовать ICQ ранее посоветовал советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

Решение о блокировке Telegram, напоминает радиостанция "Говорит Москва", принял по иску Роскомнадзора Таганский суд Москвы. Блокировка вызвана тем, что создатели мессенджера не смогли предоставить ФСБ России ключи шифрования передаваемой информации для дешифровки переписок пользователей мессенджера.

На примере ситуации с Telegram зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников намерен посмотреть, достаточно ли у российских органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку Telegram или же нет. Если дополнительно потребуются какие-то законодательные инициативы, то депутаты Думы готовы их оперативно внести.