ДТП под Череповцом: объявлен траур

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил в регионе траур по погибшим в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе Вологда — Санкт-Петербург.

Об этом он рассказал ТАСС, подчеркнув, что 14 апреля в регионе отменяются все развлекательные мероприятия.

Кувшинников распорядился также помочь пострадавшим и возглавил оперативный штаб помощи пострадавшим и семьям погибших в аварии, которое произошло 13 апреля.

В своем Twitter он написал, что принял решение возглавить оперативный штаб, который организован в гостинице у аэропорта Череповца, в непосредственной близости от места ДТП.

"Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это установили следователи на основе записи с регистратора (автомобиля, который двигался за грузовиком)", — написал губернатор.

Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель грузовика. Это установили следователи на основе записи с регистратора. Также стало известно, что водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который занимался частными перевозками. В результате аварии он погиб. — Олег Кувшинников (@O_Kuvshinnikov) 13 апреля 2018 г.

По его словам, водителем микроавтобуса был житель Великого Устюга, который занимался частными перевозками и в результате аварии погиб.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Царево в Череповецком районе Вологодской области. Грузовик и микроавтобус столкнулись на федеральной автодороге А-114 Вологда — Нижняя Ладога. По предварительным данным, погибли семь человек, среди них один ребенок. Еще двое пострадали, они госпитализированы.

Кувшинников принял решение направить группу психологов к месту аварии и в больницу к пострадавшим, их семьям.