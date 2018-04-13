Россия разоблачила инсценировку химатаки в Думе

Минобороны России опубликовало свидетельства, важность которых трудно переоценить, и которые ставят крест на попытках заявить, что в сирийской Думе была химическая атака. Именно эта провокация вызвала обострение ситуации вокруг Сирии. Разоблачение инсценировки должно лишить аргументов тех, кто стремится развязать крупно-масштабную войну.

Изображая жертву: когда "Белые каски" снимали тот самый ролик с якобы отравленными зарином и хлором мирными жителями Думы, они оба были там, в больнице. Не скрывают лиц, не скрывают имен. Подробно рассказывают, как создавалась мистификация, поставившая Сирию под удар США и коалиции: "Нас снимали, и пришел один человек, который стал кричать, что это химические отравления. Этот человек говорил, что люди пострадали от химического оружия. Люди испугались и стали поливать друг друга водой, пшикать в рот из ингаляторов".

И Халиль Ажиж, и его коллега, в городе Дума работают в отделении скорой помощи. В тот день они занимались пострадавшими в результате боевых действий. До того, как в больницу вбежали люди с видеокамерами, о применении химоружия не упоминал ни один пациент.

И Россия, и Сирия о готовящейся провокации знали. Заранее предупреждали о ней международное сообщество. Сегодня в Министерстве обороны назвали организаторов — скандально известные "Белые каски" действовали по указанию Лондона.

"В распоряжении военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте", — констатировал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Хлор, зарин, 500 пострадавших — про то, что Башар Асад якобы применил в городе Дума химическое оружие, первым Западу рассказало некое "Сирийское американское медицинское общество". Финансируется из бюджета США, штаб-квартира — в Иллинойсе. Но активисты, в основном, базируются в провинции Идлиб — гнездо исламистских банд. Самое главное — именно "Сирийское американское медицинское общество" и год назад тоже заявляло о применении химоружия Дамаском. Организация по запрету химического орудия тогда нарушила собственный протокол — приняла к рассмотрению биомедицинские образцы сомнительного происхождения. Результат — ракетный удар США по территории Сирии. Сейчас эксперты ОЗХО все же вылетели на место.

"Мы надеемся, что миссия ОЗХО будет руководствоваться не какими-то установками третьих лиц и анонимными псевдосвидетельствами из соцсетей, а проведет объективное и независимое расследование для установления истины, — отмечает Игорь Конашенков. – Убеждены, что ответственная позиция ОЗХО позволит понизить градус напряжения в регионе и тем самым сохранить хрупкий мир, который установился в Сирии".

Восточная Гута теперь полностью находится под контролем правительственных сил. Мониторингом ситуации занимается и российская военная полиция. Обеспечивает порядок. Постепенно в Восточную Гуту потянулись мирные жители: 63 тысячи человек уже вернулись домой.

Сегодня российские военные направили в Гуту гуманитарный конвой — продукты, пресная вода, комплекты постельного белья, стройматериалы, строительная техника. Распределять все это будут строго через сирийское представительство Организации Объединенных Наций.

В ближайшие дни в Восточную Гуту направят еще пять гуманитарных колонн. Между тем, критическая ситуация складывается в городе Ракка, и там нужна помощь всего мирового сообщества, поскольку спустя пять месяцев, после того как Ракка была разрушена авиаударами коалиции, там так и не начался процесс восстановления.