Президент поручил волгоградскому губернатору оперативно ликвидировать последствия паводка

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Паводок 1 час назад
Президент поручил волгоградскому губернатору оперативно ликвидировать последствия паводкаЧитайте нас в Telegram
Оказать необходимую помощь жителям, оказавшимся в зоне паводков в Волгоградской области, и оперативно приступить к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Такое поручение Владимир Путин дал главе региона Андрею Бочарову. Вода в местных реках поднялась до рекордных отметок. В зоне подтопления — десятки населенных пунктов.
Даже сложно поверить, что это вовсе не озеро — огромная территория оказалась под водой. "Это большое поле. Поле, где у людей скот выгуливается, — рассказывают местные жители. — Сама река находится больше, чем в двух километрах отсюда".
Жителям станицы Алексеевская пришлось особенно сложно. Мощнейшие порывы ветра начали гнать воду в сторону расположенной рядом дамбы. Угроза нависла над всем населенным пунктом. МЧС оперативно перебросило дополнительные силы. Да и сами жители срочно взялись за укрепление берегов. И так вся область живет уже вторую неделю. Поэтому и тема бедствия вышла на первый план в разговоре президента с главой региона.
"Повышение уровня воды произошло от полутора до трех метров, — докладывает Владимиру Путину губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Это достаточно серьезно. Мы в конце марта месяца приняли режим повышенной готовности органов управления, а 4-го числа ввели режим чрезвычайной ситуации. Все это позволило, Владимир Владимирович, минимизировать те потери, которые могли быть в ходе паводков".
"Нужно посмотреть на инфраструктуру, что сделать по восстановлению инфраструктуры и адресная помощь людям", — говорит на это президент.
Такого наводнения в Волгоградской области не было с 1964 года. Ликвидация последствий паводка еще продолжается. Он стал настоящим испытанием для жителей региона. Помощь пострадавшим должна быть оказана незамедлительно.
Спасатели, полиция, казачество среагировали оперативно. Как и полгода назад, когда в регионе бушевали пожары, многие потеряли жилье. Но людей не бросили. "Хочу вам доложить, что те задачи, которые вы поставили, в настоящее время выполнены, — продолжает Андрей Бочаров. — 26 семей обеспечены жилищными сертификатами, часть из них уже в ближайшее время получит уже жилье".
"Хорошо. Ведите это до конца, — поручает президент. — Но жизнь ставит новые задачи, новые проблемы возникают, надо их решать. Поэтому прошу вас тоже принимать активное личное участие в этом, в этой работе. Посмотреть на, прежде всего, на то, что нужно сделать для людей для того, чтобы поддержать их в достаточно непростой ситуации, в которой они оказались".
Разговор и о том, как в целом организована социальная работа. В области по сути объединили десятки разрозненных документов в один — стало проще и удобнее. "Я знаю, что у вас интересная и эффективная работающая система поддержки людей, которые в этой поддержке нуждаются со стороны государства", — говорит Владимир Путин.
"У нас областная Дума приняла закон об оказании помощи, — поясняет Андрей Бочаров. — Каждый гражданин, житель Волгоградской области, имеет возможность самостоятельно изучить и понять, под какую категорию он подходит, и что может ожидать, какую помощь со стороны государства, оказавшись в той или иной ситуации".
Так что возможно, опыт Волгоградской области будет востребован и в других регионах.
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