Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
Дело Скрипаля: как отделить факты от домысловЧитайте нас в Telegram
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил о возможном похищении Юлии и Сергея Скрипаля. Заявление прозвучало во время пресс-конференции, где был также представлен российский доклад, посвященный так называемому делу Скрипаля. Между тем, Лондон через СМИ сделал очередной информационный вброс о том, что якобы российские спецслужбы пять лет вели слежку за Сергеем Скрипалем.
Лондон выдвигает новую версию: на сей раз о подготовке к покушению на семью Скрипалей. Советник по национальной безопасности Марк Седвилл утверждает, что в России уже давно тренировались на дверных ручках, подыскивая наилучший способ применения боевых отравляющих веществ. Кроме этого, Сэдвилл заявляет, что российские спецслужбы в 2013 году проявляли интерес к содержимому электронной почты Юлии Скрипаль. Эти утверждения британский чиновник представил в письме на имя генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Публикация письма совпала по времени с пресс-конференцией российского посла в Лондоне Александра Яковенко, который прокомментировал эти новые откровения.
На пресс-конференции, а она уже третья по счету, опять был полный зал. Александр Яковенко сообщил, что Россия направила Великобритании официальный запрос через Организацию по запрещению химического оружия, с просьбой предоставить российским экспертам интересующую их информацию.
Научно-исследовательский центр Министерства обороны Великобритании находится рядом с Солсбери и здесь поразительно быстро пришли к выводу, чем были отравлены Скрипали. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева утверждает, что Портон-Даун с начала 2000-х по заказу из США тестирует боевые отравляющие вещества. "Я узнала, что Пентагон вложил как минимум 70 миллионов долларов в военные эксперименты в Портон-Дауне, включая эксперименты с нервнопаралитическими, биологическими и химическими веществами на 122 тысячах животных, — рассказывает она. — Эти эксперименты велись с 2005 года. Не уверена, что британскую общественность уведомляли о том, что они были подвержены тестированию химическим веществом в лондонском метро. Этот проект был создан и приведен в действие учеными из Портон-Даун. Они тестировали газ на пассажирах метро".
Удивительно, что никто не говорит о реальных военных химико-биологических программах. Никто на расследует деятельность реальных военных программ, которые тестируют химическое оружие на людях. Вместо реальной информации о том, что случилось в Солсбери, по-прежнему одни гипотезы.
С очередной версией из США выступил сбежавший туда в еще в 90-е химик Вил Мирзоянов, который объяснил, почему в Солсбери в итоге уцелели отравленные. В России сейчас изучают материалы Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери для того, чтобы представить свою позицию на следующем заседании исполнительного совета ОЗХО.
На предыдущем заседании инициативу Москвы провести совместное, открытое расследование там отказались. "Я полагаю, что именно многосторонний формат расследования на площадке Организации по запрещению химического оружия как раз и позволит найти истину, добиться той истины, — говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. — Но, к сожалению, коллеги так себя повели 4 апреля. У нас 18 апреля планируется заседание специальной сессии Исполсовета, где страны и представители стран рассмотрят итоги доклада Организации по запрещению химического оружия по инциденту с Солсбери. Как вы знаете, анализы вещества уже находятся в организации по запрещению химического оружия, открытую часть многие уже видели. Есть закрытая часть, которая сейчас подвергается серьезному и глубокому анализу, и специалистов и экспертов РФ".
В Лондоне от диалога по-прежнему отказываются. На отправленную еще неделю назад официальную ноту российского посла с просьбой о срочной встрече с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня пришел отрицательный ответ. В российском посольстве также ничего не знают о местонахождении и реальном состоянии Юлии Скрипаль, от имени которой выступают представители Скотланд-Ярда.
По рекомендации британского МИДа, Александр Яковенко обратился напрямую к главе лондонской полиции Крессиде Дик. Он хотел выяснить, судьбу еще одного расследования по делу об убийстве бывшего соратника Березовского Николая Глушкова, но ответа до сих пор не получил. Поэтому, несмотря на то, что сегодняшняя пресс-конференция проходила в стенах российской дипломатической миссии, большинство вопросов, на самом деле правильнее адресовать правительству Великобритании, а не Москве.
В посольстве России в Лондоне подготовили свой доклад об инциденте в Солсбери. 32-страничный документ называется "Засекреченное дело". Помимо общей хронологии событий, здесь изложена их интерпретация со стороны британского правительства и позиция России. Документ доступен онлайн и будет пополнятся новой информацией о том, как развивается это дело.
Ранее по теме
-
Лондон заявил, что Москва запаслась "Новичками"4 часа назад
-
Россию бездоказательно обвинили в пятилетней слежке за Скрипалями5 часов назад
-
Джонсон не готов говорить о расследовании отравления в Солсбери6 часов назад
-
"Сами загнутся": британцам напомнили слова Путина о предателях6 часов назад
-
Москва обнародует "интересные" моменты доклада ОЗХО по Скрипалям7 часов назад
-
Посол ЕС вернулся в Москву10 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны разоблачило инсценировку химатаки
- Суд постановил заблокировать Telegram
- Россия подготовит свой ответ на санкции
- Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию
- "Новичок" не убил Скрипалей из-за английского тумана
Самое читаемое
-
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
- Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Зюганов прооперирован и помещен в реанимацию
- "В них нет ничего человечного!": подростки на камеру избили инвалида
- Названа сметана, которую категорически нельзя есть
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
- Официально представлено новое поколение Ford Focus
Экономика
-
Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику
- Кто скупает российские акции?
- Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны труда
- Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram
- 15 лучших университетов мира в 2018 году
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух детей улучшилось
- Москва готовится к Тотальному диктанту
- На ВДНХ открыли обновленный павильон "Космос"
- Матч ЦСКА и "Арсенала": чем пугали английских болельщиков?
- Выходные: космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси