Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил о возможном похищении Юлии и Сергея Скрипаля. Заявление прозвучало во время пресс-конференции, где был также представлен российский доклад, посвященный так называемому делу Скрипаля. Между тем, Лондон через СМИ сделал очередной информационный вброс о том, что якобы российские спецслужбы пять лет вели слежку за Сергеем Скрипалем.

Лондон выдвигает новую версию: на сей раз о подготовке к покушению на семью Скрипалей. Советник по национальной безопасности Марк Седвилл утверждает, что в России уже давно тренировались на дверных ручках, подыскивая наилучший способ применения боевых отравляющих веществ. Кроме этого, Сэдвилл заявляет, что российские спецслужбы в 2013 году проявляли интерес к содержимому электронной почты Юлии Скрипаль. Эти утверждения британский чиновник представил в письме на имя генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Публикация письма совпала по времени с пресс-конференцией российского посла в Лондоне Александра Яковенко, который прокомментировал эти новые откровения.

На пресс-конференции, а она уже третья по счету, опять был полный зал. Александр Яковенко сообщил, что Россия направила Великобритании официальный запрос через Организацию по запрещению химического оружия, с просьбой предоставить российским экспертам интересующую их информацию.

Научно-исследовательский центр Министерства обороны Великобритании находится рядом с Солсбери и здесь поразительно быстро пришли к выводу, чем были отравлены Скрипали. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева утверждает, что Портон-Даун с начала 2000-х по заказу из США тестирует боевые отравляющие вещества. "Я узнала, что Пентагон вложил как минимум 70 миллионов долларов в военные эксперименты в Портон-Дауне, включая эксперименты с нервнопаралитическими, биологическими и химическими веществами на 122 тысячах животных, — рассказывает она. — Эти эксперименты велись с 2005 года. Не уверена, что британскую общественность уведомляли о том, что они были подвержены тестированию химическим веществом в лондонском метро. Этот проект был создан и приведен в действие учеными из Портон-Даун. Они тестировали газ на пассажирах метро".

Удивительно, что никто не говорит о реальных военных химико-биологических программах. Никто на расследует деятельность реальных военных программ, которые тестируют химическое оружие на людях. Вместо реальной информации о том, что случилось в Солсбери, по-прежнему одни гипотезы.

С очередной версией из США выступил сбежавший туда в еще в 90-е химик Вил Мирзоянов, который объяснил, почему в Солсбери в итоге уцелели отравленные. В России сейчас изучают материалы Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери для того, чтобы представить свою позицию на следующем заседании исполнительного совета ОЗХО.

На предыдущем заседании инициативу Москвы провести совместное, открытое расследование там отказались. "Я полагаю, что именно многосторонний формат расследования на площадке Организации по запрещению химического оружия как раз и позволит найти истину, добиться той истины, — говорит заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. — Но, к сожалению, коллеги так себя повели 4 апреля. У нас 18 апреля планируется заседание специальной сессии Исполсовета, где страны и представители стран рассмотрят итоги доклада Организации по запрещению химического оружия по инциденту с Солсбери. Как вы знаете, анализы вещества уже находятся в организации по запрещению химического оружия, открытую часть многие уже видели. Есть закрытая часть, которая сейчас подвергается серьезному и глубокому анализу, и специалистов и экспертов РФ".

В Лондоне от диалога по-прежнему отказываются. На отправленную еще неделю назад официальную ноту российского посла с просьбой о срочной встрече с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня пришел отрицательный ответ. В российском посольстве также ничего не знают о местонахождении и реальном состоянии Юлии Скрипаль, от имени которой выступают представители Скотланд-Ярда.

По рекомендации британского МИДа, Александр Яковенко обратился напрямую к главе лондонской полиции Крессиде Дик. Он хотел выяснить, судьбу еще одного расследования по делу об убийстве бывшего соратника Березовского Николая Глушкова, но ответа до сих пор не получил. Поэтому, несмотря на то, что сегодняшняя пресс-конференция проходила в стенах российской дипломатической миссии, большинство вопросов, на самом деле правильнее адресовать правительству Великобритании, а не Москве.

В посольстве России в Лондоне подготовили свой доклад об инциденте в Солсбери. 32-страничный документ называется "Засекреченное дело". Помимо общей хронологии событий, здесь изложена их интерпретация со стороны британского правительства и позиция России. Документ доступен онлайн и будет пополнятся новой информацией о том, как развивается это дело.