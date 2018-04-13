Трагедия на трассе А114: детей среди жертв все же нет

Несовершеннолетних нет среди погибших в ДТП с участием микроавтобуса "Фольксваген" и грузовика "Вольво" в Череповецком районе Вологодской области.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областного управления МВД, отметив, что всего в микроавтобусе находились девять человек.

Тем самым в полиции прокомментировали сообщения прессы о том, что среди погибших находился один ребенок.

По данным собеседника агентства, основной версией аварии остается выезд на встречную полосу одного из транспортных средств.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что по предварительной версии, виновником трагедии стал водитель "Вольво" – об этом свидетельствует запись видеорегистратора автомобиля, который двигался за грузовиком.

ДТП произошло около 18 часов на 110-м километре дороги "Вологда — Новая Ладога". Выскочивший на встречку грузовик "Вольво" врезался в микроавтобус "Фольксваген", который ехал из Великого Устюга в Череповец.

Двое пострадавших в микроавтобусе были экстренно госпитализированы. По распоряжению Кувшинникова 14 апреля в Вологодской области объявлен траур.