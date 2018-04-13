Выступающий во втором дивизионе московский "Арарат" назначил нового тренера. Команду возглавил 32-летний Максим Букаткин, сменивший на этом посту Игоря Звездина.

Максим Букаткин был помощником Игоря Звездина и исполнял обязанности главного тренера во время его болезни. Когда Звездин оставил свой пост, руководство "Арарата" утвердило Букаткина в качестве главного тренера.

Максим Букаткин стал шестым главным тренером "Арарата" в текущем сезоне. Ранее с командой работали Сергей Булатов, Аркадий Имреков, Александр Григорян, Погос Галстян и Игрь Звездин. Частые смены тренера не мешают "Арарату" оставаться лидером зоны "Центр" второго дивизиона..