В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар вернулся из Франции на родину, в город Бенгази, расположенный на востоке страны.

Об этом, как передает ТАСС, проинформировал общественность руководитель политического управления ЛНА Хусейн аль-Обейди.

Он заявил, что лично встречал начальника, самолет которого прилетел из Франции в аэропорт Бенина, находящийся на окраине Бенгази.

Хусейн аль-Обейди остался доволен физической формой 74-летнего фельдмаршала и опроверг сообщение французской газеты Le Monde о том, что у Хафтара якобы случился инсульт, и он был доставлен в один из госпиталей Парижа, где впоследствии скончался.

Главный политрук ливийской армии назвал это "слухами, которые распространяют СМИ, поддерживаемые политическим исламом".

По его словам, Хафтар направился в расположение полевого штаба армии, подразделения которой дислоцированы у Дерны — для продолжения военной операции по освобождению города от оставшихся в городе незаконных вооруженных формирований радикальных исламистов.

В настоящее время в стране существуют два правительства — поддерживаемый международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (местного парламента), которую и поддерживает командующий ЛНА.