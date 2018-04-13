Неудобные вопросы: на чем вновь прокололись британские джеймсы бонды

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Конфликт в Сирии 33 минуты назад
Неудобные вопросы: на чем вновь прокололись британские джеймсы бондыЧитайте нас в Telegram
Такое ощущение, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Это слова российского постпреда при ООН Василия Небензи. Открытое заседание Совбеза созвано по инициативе России. И на нем заданы неудобные вопросы западным партнерам.
"Перед глазами недавние опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что среди прочего отношение к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское. Совет им нужен как прикрытие иракских пустых пробирок или ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную пустую пробирку продемонстрировали нам сейчас. За что вы так терзаете Ближний Восток, провоцируя один конфликт за другим и натравливая региональные государства друг на друга?" – вопрошает в Совбезе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Внятного ответа не последовало. Зато известно, что самолеты ВМС США сейчас проводят разведку у сирийского побережья, в том числе недалеко от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в Тартусе. Собственно военные объекты Арабской Республики тоже изучают с воздуха явно не из простого любопытства. И это при том, что не так уж давно у Вашингтона и его союзников в Старом Свете отношение к Башару Асаду было принципиально иным, напомнила Sky News Мария Захарова.
"Я – не адвокат Сирии и особенно господина Асада, — подчеркивает официальный представитель МИД России Мария Захарова. – До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Господин Керри, когда он представлял Сенат, до того, как он был назначен в Госдеп США, был в очень хороших дружеских отношениях с Асадом. Господин Асад провел значительную часть жизни в Великобритании, был ориентирован на Запад, а не на Россию. И сейчас вы просите меня защищать господина Асада? Нет! Он не наш парень. Это, скорее, ваш парень. Мы в Сирии только для того, чтобы остановить терроризм, остановить распространение ИГИЛ (запрещена в России), других террористических организаций. Потому что мы гораздо ближе к Сирии, чем, например, Соединенные Штаты. И мы сфокусированы на этой задаче: не дать терроризму выйти из Сирии и попасть в Россию".
На чем, в свою очередь, сфокусированы Вашингтон и Лондон, уже давно понятно. Никем не доказанная якобы химатака в городе Дума и кадры от "Белых касок" — очередной повод, как минимум, надавить на Дамаск. А, может, и для военной агрессии. Очень кстати комментарий главы МИД России Сергея Лаврова о том, как все обстоит на самом деле.
"Никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было еще, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили. Более того, у нас есть неопровержимые доказательства и данные о том, что это была постановка. И к этой постановке приложили руку представители одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской компании", — заявил Сергей Лавров.
Причем, в отличие от все тех же западных партнеров, секретничать не стали. Кто именно устроил вброс, сообщили сегодня же на брифинге российского министерства обороны. И не в форме голословных обвинений, а с фактами и подтверждениями. Почему все указывает на Великобританию и на чем попались ее спецслужбы?
Дамаск безосновательно обвиняют в организации химической атаки, которая якобы случилась в сирийской Думе 7 апреля. У Москвы есть доказательства того, что это была спланированная акция, чтобы спровоцировать США нанести авиаудар. Об этом заявили в Минобороны России.
Единственный довод, который критики официального Дамаска приводят в пользу теории о химатаке, является ролик, снятый в больнице города Дума. Что в действительности происходит на кадрах – точно неизвестно. Но этого хватило, чтобы едва не поставить мир на грань глобальной войны. Жители Думы, которые невольно оказались в объективе камеры провокаторов, рассказали, что происходило на самом деле. В городе разбомбили здание. Работники госпиталя оказывали помощь людям, которые в тот роковой момент оказались на его верхних этажах. Медики даже не обратили внимания на то, что кто-то снимает их на камеру.
"Нас снимали, и пришел один человек, который стал кричать, что это химическое отравление. Этот человек, чужой, со стороны, говорил, что люди пострадали от химического оружия. Люди испугались и стали поливать друг друга водой, пшикать в рот из ингаляторов. Врачи больницы говорили нам, что химического отравления не было", — рассказывает очевидец провокации "Белых касок".
Эти показания – живые свидетельства реальных людей, у которых есть медицинское образование и которые, в отличие от политиков, были на месте и видели все своими глазами. Свидетели не скрывают свои имена.
"Люди все пугались, была борьба, родственники раненых людей стали поливать друг друга водой. Другие люди, которые не имеют медицинской подготовки, стали пшикать детям в рот лекарство от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами", — заверяет Халиль Ажиж.
Россия еще несколько недель назад на всех уровнях предупреждала: в Сирии готовится провокация. У министерства обороны есть доказательства того, что информационный вброс спланировала Великобритания. Еще в начале апреля 2018 года известным провокаторам, так называемым "Белым каскам", сообщили: в ближайшее время боевики совершат в пригороде Дамаска атаку, на нее ответят законные правительственные войска. И эту ситуации "Белые каски" должны будут использовать для своей провокации. Именно Москва настояла на том, чтобы расследование инцидента в Думе провели профессионалы – эксперты Организации по запрещению химического оружия. Специалисты, хотя и не сразу, все же прибыли в Сирию.
"Мы готовы обеспечить безопасность экспертам ОЗХО и надеемся на объективное расследование. Надеемся, что это поможет сохранить хрупкий мир", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Сейчас российские военные вместе с сирийскими властями завершают гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Это уже не черная дыра, а пригород Дамаска, который постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь работают больницы, людям привозят еду и воду, обеспечивают их самым необходимым.
В это же время в сирийской Ракке, которую почти полностью стерли с лица земли силы ведомой США так называемой коалиции, продолжается гуманитарная катастрофа. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние полгода более шестисот жителей города получили ранения, а больше сотни погибли из-за подрыва оставленных здесь боеприпасов. Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на бедственное положение Ракки и напоминает: на территории, подконтрольной законным сирийским властям, жизнь налаживается.
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