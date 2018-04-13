Тема:

Конфликт в Сирии 33 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
13 апреля 201822:34 Елизавета Храмцова

Неудобные вопросы: на чем вновь прокололись британские джеймсы бонды

Читайте нас в Telegram

Такое ощущение, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Это слова российского постпреда при ООН Василия Небензи. Открытое заседание Совбеза созвано по инициативе России. И на нем заданы неудобные вопросы западным партнерам.

"Перед глазами недавние опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что среди прочего отношение к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское. Совет им нужен как прикрытие иракских пустых пробирок или ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную пустую пробирку продемонстрировали нам сейчас. За что вы так терзаете Ближний Восток, провоцируя один конфликт за другим и натравливая региональные государства друг на друга?" – вопрошает в Совбезе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Внятного ответа не последовало. Зато известно, что самолеты ВМС США сейчас проводят разведку у сирийского побережья, в том числе недалеко от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в Тартусе. Собственно военные объекты Арабской Республики тоже изучают с воздуха явно не из простого любопытства. И это при том, что не так уж давно у Вашингтона и его союзников в Старом Свете отношение к Башару Асаду было принципиально иным, напомнила Sky News Мария Захарова.

"Я – не адвокат Сирии и особенно господина Асада, — подчеркивает официальный представитель МИД России Мария Захарова. – До химического разоружения господин Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Господин Керри, когда он представлял Сенат, до того, как он был назначен в Госдеп США, был в очень хороших дружеских отношениях с Асадом. Господин Асад провел значительную часть жизни в Великобритании, был ориентирован на Запад, а не на Россию. И сейчас вы просите меня защищать господина Асада? Нет! Он не наш парень. Это, скорее, ваш парень. Мы в Сирии только для того, чтобы остановить терроризм, остановить распространение ИГИЛ (запрещена в России), других террористических организаций. Потому что мы гораздо ближе к Сирии, чем, например, Соединенные Штаты. И мы сфокусированы на этой задаче: не дать терроризму выйти из Сирии и попасть в Россию".

На чем, в свою очередь, сфокусированы Вашингтон и Лондон, уже давно понятно. Никем не доказанная якобы химатака в городе Дума и кадры от "Белых касок" — очередной повод, как минимум, надавить на Дамаск. А, может, и для военной агрессии. Очень кстати комментарий главы МИД России Сергея Лаврова о том, как все обстоит на самом деле.

"Никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было еще, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили. Более того, у нас есть неопровержимые доказательства и данные о том, что это была постановка. И к этой постановке приложили руку представители одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской компании", — заявил Сергей Лавров.

Причем, в отличие от все тех же западных партнеров, секретничать не стали. Кто именно устроил вброс, сообщили сегодня же на брифинге российского министерства обороны. И не в форме голословных обвинений, а с фактами и подтверждениями. Почему все указывает на Великобританию и на чем попались ее спецслужбы?

Дамаск безосновательно обвиняют в организации химической атаки, которая якобы случилась в сирийской Думе 7 апреля. У Москвы есть доказательства того, что это была спланированная акция, чтобы спровоцировать США нанести авиаудар. Об этом заявили в Минобороны России.

Единственный довод, который критики официального Дамаска приводят в пользу теории о химатаке, является ролик, снятый в больнице города Дума. Что в действительности происходит на кадрах – точно неизвестно. Но этого хватило, чтобы едва не поставить мир на грань глобальной войны. Жители Думы, которые невольно оказались в объективе камеры провокаторов, рассказали, что происходило на самом деле. В городе разбомбили здание. Работники госпиталя оказывали помощь людям, которые в тот роковой момент оказались на его верхних этажах. Медики даже не обратили внимания на то, что кто-то снимает их на камеру.

"Нас снимали, и пришел один человек, который стал кричать, что это химическое отравление. Этот человек, чужой, со стороны, говорил, что люди пострадали от химического оружия. Люди испугались и стали поливать друг друга водой, пшикать в рот из ингаляторов. Врачи больницы говорили нам, что химического отравления не было", — рассказывает очевидец провокации "Белых касок".

Эти показания – живые свидетельства реальных людей, у которых есть медицинское образование и которые, в отличие от политиков, были на месте и видели все своими глазами. Свидетели не скрывают свои имена.

"Люди все пугались, была борьба, родственники раненых людей стали поливать друг друга водой. Другие люди, которые не имеют медицинской подготовки, стали пшикать детям в рот лекарство от астмы. Мы не видели ни одного пациента с признаками отравления химическими веществами", — заверяет Халиль Ажиж.

Россия еще несколько недель назад на всех уровнях предупреждала: в Сирии готовится провокация. У министерства обороны есть доказательства того, что информационный вброс спланировала Великобритания. Еще в начале апреля 2018 года известным провокаторам, так называемым "Белым каскам", сообщили: в ближайшее время боевики совершат в пригороде Дамаска атаку, на нее ответят законные правительственные войска. И эту ситуации "Белые каски" должны будут использовать для своей провокации. Именно Москва настояла на том, чтобы расследование инцидента в Думе провели профессионалы – эксперты Организации по запрещению химического оружия. Специалисты, хотя и не сразу, все же прибыли в Сирию.

"Мы готовы обеспечить безопасность экспертам ОЗХО и надеемся на объективное расследование. Надеемся, что это поможет сохранить хрупкий мир", — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сейчас российские военные вместе с сирийскими властями завершают гуманитарную операцию в Восточной Гуте. Это уже не черная дыра, а пригород Дамаска, который постепенно возвращается к мирной жизни. Здесь работают больницы, людям привозят еду и воду, обеспечивают их самым необходимым.

В это же время в сирийской Ракке, которую почти полностью стерли с лица земли силы ведомой США так называемой коалиции, продолжается гуманитарная катастрофа. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние полгода более шестисот жителей города получили ранения, а больше сотни погибли из-за подрыва оставленных здесь боеприпасов. Москва призывает мировое сообщество обратить внимание на бедственное положение Ракки и напоминает: на территории, подконтрольной законным сирийским властям, жизнь налаживается.

Ранее по теме

Сейчас

20:49

В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

20:22

Трагедия на трассе А114: детей среди жертв все же нет

18:58

ДТП с грузовиком под Череповцом: погибли шестеро взрослых и ребенок

18:54

В аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю колясочницу из России

17:50

США обвинили "приспешников России" в заражении Донбасса радиацией

16:11

Грузинскому дипломату дали неделю, чтобы покинуть Россию

15:20

6 погибших, 22 раненых: в Болгарии автобус перевернулся, столкнувшись с машиной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия разоблачила инсценировку химатаки в Думе

Россия разоблачила инсценировку химатаки в Думе

3 часа назад
Вашингтон после Ирака и Ливии не видит сирийские грабли

Вашингтон после Ирака и Ливии не видит сирийские грабли

2 часа назад
Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

2 часа назад
В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

2 часа назад
Трагедия на трассе А114: детей среди жертв нет

Трагедия на трассе А114: детей среди жертв нет

3 часа назад
Пенсионерку из РФ не задержали, а лишь увели для допроса

Пенсионерку из РФ не задержали, а лишь увели для допроса

1 час назад
На автомобиле по Крымскому мосту можно будет проехать за 14-19 минут

На автомобиле по Крымскому мосту можно будет проехать за 14-19 минут

2 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
За это придется отвечать: Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию

За это придется отвечать: Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию

5 часов назад
Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

2 часа назад
Баста выплатил Децлу 350 тысяч за оскорбление

Баста выплатил Децлу 350 тысяч за оскорбление

3 часа назад
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

8 часов назад
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

1 час назад
Комик Уилл Феррелл попал в серьезное ДТП

Комик Уилл Феррелл попал в серьезное ДТП

3 часа назад
"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море

"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море

3 часа назад
ICQ вместо Telegram: Песков воспользовался советом Клименко

ICQ вместо Telegram: Песков воспользовался советом Клименко

3 часа назад
Sky News отключил от эфира генерала Шоу, указавшего на бессмысленность химатак для Асада

Sky News отключил от эфира генерала Шоу, указавшего на бессмысленность химатак для Асада

3 часа назад
"Пикник" возобновляет гастроли после ДТП

"Пикник" возобновляет гастроли после ДТП

4 часа назад
Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

4 часа назад
Наследницу миллионов делят французские и российские родственники

Наследницу миллионов делят французские и российские родственники

4 часа назад
60 минут. Химическая атака в сирийской Думе была примитивной постановкой

60 минут. Химическая атака в сирийской Думе была примитивной постановкой

4 часа назад
151
Порошенко: более 40 стран хотят отправить миротворцев в Донбасс

Порошенко: более 40 стран хотят отправить миротворцев в Донбасс

5 часов назад
Супруга Елизаветы II выписали из больницы

Супруга Елизаветы II выписали из больницы

5 часов назад
24-летний комик Андрей Жмакин умер во время разговора с бывшей женой

24-летний комик Андрей Жмакин умер во время разговора с бывшей женой

5 часов назад
"Ростех" перейдет на отечественный аналог SWIFT

"Ростех" перейдет на отечественный аналог SWIFT

5 часов назад
Александр Поветкин рассказал о тренировках по смешанным единоборствам

Александр Поветкин рассказал о тренировках по смешанным единоборствам

6 часов назад
Россия отвечает на санкции, потому что не хочет обратно в 90-е

Россия отвечает на санкции, потому что не хочет обратно в 90-е

6 часов назад
В России по ошибке отозвали тысячи "не тех" автомобилей Mazda

В России по ошибке отозвали тысячи "не тех" автомобилей Mazda

6 часов назад
Лыжник установил мировой рекорд, преодолев за сутки 472 км

Лыжник установил мировой рекорд, преодолев за сутки 472 км

6 часов назад
Крупный банк впервые задействовал блокчейн для денежных переводов

Крупный банк впервые задействовал блокчейн для денежных переводов

7 часов назад
Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"

Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"

7 часов назад
Савченко не смогла пройти полиграф из-за тахикардии и температуры

Савченко не смогла пройти полиграф из-за тахикардии и температуры

7 часов назад
Родилась в коньках? Горячий лед Татьяны Тарасовой и ее легендарного отца

Родилась в коньках? Горячий лед Татьяны Тарасовой и ее легендарного отца

7 часов назад
Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

8 часов назад
В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам

В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам

8 часов назад
Обнимемся? Девушка с плакатом "I am from Russia" пришла в паб Лондона. Видео

Обнимемся? Девушка с плакатом "I am from Russia" пришла в паб Лондона. Видео

10 часов назад
Крушение Ка-29 у мыса Таран: подробности

Крушение Ка-29 у мыса Таран: подробности

11 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

2 часа назад
Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

11 часов назад
20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

13 часов назад
Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

13 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30