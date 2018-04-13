Аргентинец Агуэро рискует пропустить концовку сезона

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро получил травму колена. Это повреждение может помешать футболисты выступить в оставшихся матчах сезона.

Агуэро повредил колено в начале марта и не выходил на поле в большинстве весенних матчей. Лишь в важнейших для "Сити" матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" лидер "горожан" выходил на замену. Но в ближайшем туре Серхио не сможет сыграть. Высока вероятность, что Агуэро может пропустить оставшиеся матчи сезона. Под вопросом его участие в чемпионате мира 2018.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Агуэро выбыл на неопределенный срок. Он не готов. Не знаю, на какой срок он выбыл, — приводит слова Гвардиолы "Спорт-Экспресс". — Из-за проблем с коленом он не тренировался. После матча с "Ливерпулем" он сказал: "Я не могу бегать, мне очень больно, я не могу бегать".